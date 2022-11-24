СТАС «АЙ, КАК ПРОСТО» ВАСИЛЬЕВ про Оксимирона, BadComedian, SHAMANа и либеральную тусовочку
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Вторая часть нашего интервью со Стасом Васильевым. Что происходит в российской блогосфере, действительно ли блогеры эффективнее классической телепропаганды и почему? SHAMAN – проект Кремля? Евгений BadComedian Баженов пытается усидеть на двух стульях? Как наставить Оксимирона на путь истинный – любви к Родине, и что делать с либеральной «тусовочкой» предателей во власти?
Таймкоды:
00:00 Лучшие моменты выпуска, стартуем – дубль два
01:08 Либералы бегут, это хорошо
04:19 Юра Дудь – адепт западной пропаганды
06:27 Блогосфера: государству можно и нужно там работать
10:38 «Чиновникам нужны только отчеты»
13:51 Метаметрика – площадка для всех. Либералы, ждём!
15:43 Детский блогинг – дикость. Но этим нужно заниматься
19:17 Санкции не производят фурора на русских
21:50 Технологический рывок в России?
23:56 «Нет броников и касок». За что сражаться?
26:23 Российской пропаганде нужно учиться у Зеленского
30:55 Братство либеральной тусовочки: они помогают друг другу продвинуться в топ
36:35 Женя BadComedian чужой и для либералов, и для государственников
41:05 Наша пропаганда не может правильно подать правду
45:01 Новояз – обманка от либеральной общественности
46:41 Стас рекомендует Metametrica. Победа будет за нами. Лайк-подписка-колокольчик!
47:57 Титры
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