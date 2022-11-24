Нашей верхушке грозят Гаагским трибуналом. Константин Сивков
Доктор военных наук Константин Сивков о признании России страной-террористом на Парламентской ассамблее НАТО, а затем государством-спонсором терроризма Парламентом Евросоюза, а также о возможной заморозке конфликта. Ведущий — Игорь Шишкин.
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