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Горячая линия МО РФ

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С некоторым запозданием, МО РФ создало горячую линию для решения вопросов связанных с финансовыми выплатами мобилизованным и добровольцам участвующим в СВО.
Такие вопросы в течение октября и ноября периодически возникали (мне тоже приходили обращения от родственников которые спрашивали, где узнать, как решить проблемы с задержками или неполучением причитающихся выплат), как правило на низовом уровне. Для повышения скорости реакции системы на подобные проблемы и создают новый инструмент обратной связи, что по идее должно уменьшить кол-во проблем такого рода.

Горячая линия МО РФ

«Горячая линия» по вопросам финансового обеспечения мобилизованных граждан (добровольцев) открыта в Едином расчетном центре Минобороны России
Для оперативного информирования граждан, из числа мобилизованных (добровольцев) в рамках специальной военной операции, по вопросам расчетов денежного довольствия в Едином расчетном центре Министерства обороны Российской Федерации открыта «Горячая линия».

Телефон горячей линии Единого расчетного центра Министерства обороны Российской Федерации 8 (800) 737-7-737.
Также свой вопрос можно направить на адрес электронной почты erc@mil.ru
(с) МО РФ

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7992974.html
Метки: мо рф, мобилизация
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