Горячая линия МО РФ
С некоторым запозданием, МО РФ создало горячую линию для решения вопросов связанных с финансовыми выплатами мобилизованным и добровольцам участвующим в СВО.
Такие вопросы в течение октября и ноября периодически возникали (мне тоже приходили обращения от родственников которые спрашивали, где узнать, как решить проблемы с задержками или неполучением причитающихся выплат), как правило на низовом уровне. Для повышения скорости реакции системы на подобные проблемы и создают новый инструмент обратной связи, что по идее должно уменьшить кол-во проблем такого рода.
Горячая линия МО РФ
«Горячая линия» по вопросам финансового обеспечения мобилизованных граждан (добровольцев) открыта в Едином расчетном центре Минобороны России
Для оперативного информирования граждан, из числа мобилизованных (добровольцев) в рамках специальной военной операции, по вопросам расчетов денежного довольствия в Едином расчетном центре Министерства обороны Российской Федерации открыта «Горячая линия».
Телефон горячей линии Единого расчетного центра Министерства обороны Российской Федерации 8 (800) 737-7-737.
Также свой вопрос можно направить на адрес электронной почты erc@mil.ru
(с) МО РФ