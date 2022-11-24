Наступит время, и каждому из поджигателей этой братоубийственной войны воздастся по заслугам. Но для нас главный вопрос заключается сейчас в том, как такое невероятно большое количество техники, боеприпасов и военного имущества оказывается в ВСУ? Причем беспрепятственно.

По данным Минобороны РФ на 22 ноября, с начала проведения Специальной военной операции уничтожено огромное количество боевой техники и оружия ВСУ. Непосредственно на земле – танков и других боевых бронированных машин 6758, реактивных систем залпового огня – 901, орудий полевой артиллерии и минометов – 3611, а также 7320 единиц специальной военной автомобильной техники. Трудно даже представить себе эту груду искореженного, сгоревшего металла. А ведь в нее надо еще «доложить» сбитые 333 самолета, 177 вертолетов, 2549 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и отдельно – 390 зенитных ракетных комплексов (ЗРК). Эта «куча» будет расти до тех пор, пока в боевых порядках не останется аборигенов (украинцев), пришлые (наемники) не станут воевать за «незалежнисть». Очевидно уже всем, что война на Украине нужна США в качестве геополитического инструмента управления миром, по крайней мере, той его частью, которая им подконтрольна.

Западные эксперты пишут, что только после 24 февраля Киев получил от Вашингтона оружия на сумму около 17,9 млрд долл. По данным Пентагона, на эти деньги к октябрю было поставлено ВСУ, в том числе, 140 артиллерийских систем и 660 тыс. снарядов, 15 вертолетов, 18 патрульных катеров, 41 тыс. переносных ракетных комплексов для борьбы с бронированными целями (ПТРК), 1,4 тыс. переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) и т.д. Но хочется подчеркнуть отдельно, что укронацисты получили, в том числе, около 63,8 млн патронов для стрелкового оружия. В целом список длинный. Для перевозки всего этого «добра» Пентагон использовал тяжелые транспортные самолеты – как военные, так и зафрахтованные, – которые совершили 754 рейса в Европу. Были задействованы также 28 кораблей, 67 железнодорожных составов и 1,5 тыс. трейлеров. Всего для передачи Украине в Европу доставлено более 47 тыс. т вооружений и военной техники.

И ни в одной из сводок с зоны СВО не довелось увидеть, что, скажем, автоколонна, железнодорожный состав с натовским (американским) вооружением, техникой уничтожен по пути следования на передовую или в районе сосредоточения.

Народ уже давно задается вопросом: почему не разрушены дороги, мосты и прочие элементы украинской логистики, по которым перевозится этот смертоносный груз?

Военные и политические деятели России по этому поводу высказываются редко и почти одинаково: мол, принято такое решение. Открыто мнение излагают эксперты. Один из них Алексей Леонков, его часто можно видеть на федеральных каналах в передачах о СВО, выступает он и в СМИ. Например, в АиФ Леонков пояснил, что есть «две причины, по которым борьба с транзитом западной военной помощи представляет собой сложную задачу. Первая причина гуманитарная». Россия, дескать, проводит СВО, война Украине не объявлена, и речь не идет «о полномасштабных боевых действиях с поражением военной и гражданской инфраструктуры противника». Вторая причина – «железная дорога представляет собой довольно сложную цель для авиации и высокоточного оружия. Разрушенные железнодорожные пути быстро восстанавливаются силами ремонтных бригад – это вопрос нескольких часов». А вот разрушение мостов – задача еще более серьезная, так как еще со времен «Второй мировой войны мосты считаются одной из самых сложных целей для поражения».

Такого же мнения, кстати, придерживаются и многие другие эксперты и политики. Недавно по украинской инфраструктуре было выпущено, по данным Киева, 96 крылатых ракет. Разбили несколько электро- и подстанций, военные объекты и т.д. Украина наполовину обесточена, у нее проблемы с электричеством, но – ВСУ по-прежнему ведут массированный огонь по нашим городам и войскам, вместо электровозов на линии вышли тепловозы, восстановительные работы, правда, кое-где могут продлиться месяц-два.

Но натовские грузы, тем не менее, усиленным потоком идут по автомобильным дорогам, причем от западной украинской границы до передовой линии столкновения. Для перевозок используются также цивильные автобусы, трейлеры, специальные машины, которые подозрений ни у кого не вызывают.

Сегодня совсем не очевидно, что у ВСУ возникли перебои с поставками вооружения и боеприпасов. И коль выше была помянута Вторая мировая война (Великая Отечественная для нас), то надо бы вспомнить, наверное, о «Рельсовой войне» и ее продолжении под кодовым названием «Концерт», которые провели советские партизаны на оккупированной немцами нашей территории. Когда, с начала августа до середины сентября 1943 года, было взорвано более 200 тыс. рельсов, уничтожено большое количество эшелонов (только партизанами Белоруссии – свыше 800), взорваны десятки мостов и других сооружений.

Партизаны внесли неоценимый вклад в успешное проведение сражений за Белоруссию и за Днепр. «Роль партизан в Великой Отечественной переоценить сложно. Что касается рельсовой войны, то эффект был бы больше, если бы руководство ориентировало партизан на уничтожение не рельсов, а поездов, локомотивов. Рельсы у гитлеровцев были, и они, хоть и с трудом, но меняли их, восстанавливали, а локомотивов не хватало», – отмечал писатель, кандидат исторических наук Алексей Исаев. Видимо, стоит прислушаться.

Да, времена изменились, техника и оружие – тоже. Но роль коммуникаций осталась по-прежнему достаточно высокой, порой решающей. И когда киевские власти называют число крылатых ракет, которыми российские войска ударили по энергетической инфраструктуре «незалежной», то невольно приходит на память другая цифра – 50. Такое количество переходов на границе со странами НАТО и Молдавией имеется у Украины. В общем, получается – по две ракеты на каждый переход. Хотя удары можно распределить и иначе. А чтобы там не погибли люди, можно заранее предупредить Украину и сопредельные с ней государства. Пусть подготовятся! Нас, правда, бьют тогда и там, где нам будет больнее, но мы-то – милосердные.

Это будет гуманно, и не только по отношению к гражданскому населению этих стран, но, прежде всего, в отношении наших солдат, которых убивают оружием, переправленным к зоне СВО НАТО и двумя десятками других примкнувших к альянсу стран в формате «Рамштайн».

Так называется военная база США, расположенная в оккупированном американцами с 1945 г. одноименном немецком городке. Там собираются участники этой очередной антироссийской коалиции. Хотя себя они скромно именуют Контактной группой по обороне Украины (КГОУ), сколоченной США для координации потока вооружений украинским военным формированиям (ВФУ) и финансовой помощи киевскому режиму. В состав КГОУ вошли члены НАТО, AUKUS, и даже страны Ближнего Востока. Среди участников, например, Иордания, Либерия, Марокко, Новая Зеландия, Южная Корея, Австрия, Босния и Герцеговина, Колумбия, Ирландия, а также частично признанное Косово.

Недавно состоялась седьмая с апреля встреча этих русофобствующих «контактеров». Об очередных поставках объявили власти Канады (разведывательное и коммуникационное оборудование, медикаменты на 375 млн долл.), Швеции (системы ПВО и боеприпасы на сумму 300 млн долл.). Новые поставки вооружений включают в себя датские установки противокорабельных ракет «Гарпун», дополнительную артиллерию из Греции, Италии, Норвегии и Польши, а также чешские вертолеты, танки и ракетные системы. За последние недели на Украину прибыли американские комплексы NASAMS, MIM-23 HAWK и M1097 Avenger, немецкие IRIS-T, французские Crotale. Пока это отдельные батареи, но американцы присматриваются к их работе, а конечная цель – создание интегрированной системы ПВО на Украине. Американцы также анонсировали очередную партию вооружений и боеприпасов для ВСУ на 400 млн долл. А Германия создаст в Словакии центр по восстановлению и ремонту западного оружия, передаваемого Украине.

Наш добрый партнер Турция тоже не осталась в стороне от общенатовского дела. По данным проекта Oryx, который отслеживает поставки вооружения в ВСУ, Анкара поставила Киеву 200 бронетранспортеров Kirpi. Но особую опасность представляет турецкая РСЗО TRLG-230, которая способна запускать управляемый лазером боеприпас на 70 км. Изначально ракета использует спутниковую связь, а затем, приближаясь к цели, переключается на лазерную наводку БПЛА «Байрактар». Для «Байрактаров», кстати, Турция поставила противовоздушные ракеты ближнего действия Sungur и управляемые бомбы MAM-C.

США на рамштайновских встречах добиваются от соучастников перевода предприятий их ВПК в режим производства продукции для нужд ВФУ. Например, сейчас одной из острых проблем для НАТО является дефицит снарядов для гаубиц калибра 155 мм, более миллиона штук которых США только с весны передали Украине. Военные ведомства Великобритании и США выделили деньги, чтобы оперативно восполнить производство этих крупнокалиберных снарядов, которыми потом ВФУ убивают мирных жителей Донбасса. Пентагон на днях заявил, что закупит около 100 тыс. снарядов у Южной Кореи. Сеул, правда, сопротивляется – самому надо, но никуда он не денется.

Как видим, «Рамштайн» все более набирает характер военно-политического блока. Практически создается новая глобальная структура под эгидой англосаксов, однозначно антироссийской направленности.

Экс-посол Украины в США Валерий Чалый, дипломат до мозга костей проамериканский и весьма осведомленный, говорил, что «формат Рамштайн» – это де-факто участие Украины в блоке НАТО в обход требований альянса. Как, возможно, члену нового военно-политического блока помощь Украине не только расширится на вполне законных основаниях, но и, более того, столь же законно против России смогут участвовать наряду с ЧВК регулярные войска многих стран. Практически этот блок уже существует. Запад и иже с ним повел против России войну на истощение. При этом министр обороны Германии Кристине Ламбрехт призвала коллег не рассчитывать на скорое завершение боевых действий на Украине, выразив мнение, что война продлится еще месяцы. И если против СССР противостояли, в основном, силы объединенной Гитлером Европы, то сейчас, как видим, англосаксам удалось собрать под свои знамена против России в несколько раз больше стран. Между ними нет особого единства, их объединения полны противоречий, тем не менее, это серьезная мощь.

У России с ее союзниками даже такого единства нет. Никто из участников ОДКБ не выразил пока намерения прийти на помощь России. Правда, когда в Ереване 10 ноября на заседании военного комитета организации обсуждалась тема участия сил ОДКБ в миротворческих операциях ООН, то там ставился вопрос о развитии миротворческого потенциала стран – союзниц РФ. «Такой механизм, я уверен, будет создан. И тогда ОДКБ сможет реально помочь Москве в обеспечении международной безопасности в зоне СВО», – сказал бывший заместитель командующего Группой российских войск в Закавказье генерал-лейтенант Юрий Неткачев. Таким образом, саммит ОДКД, полагает генерал, имеет непосредственное отношение е российской военной операции на Украине. Как говорится, поживем – увидим. Но, думается, даже при благоприятном развитии событий времени для успешного решения этой проблемы потребуется немало. Похоже, согласия внутри ОДКБ нет. В общем, России, как всегда и было в нашей истории, следует рассчитывать только на силы и единство народа. При этом сегодня уже вполне очевидно, что только быстрый разгром врага может принести победу. Любое затягивание СВО идет на пользу противникам.

Опытнейший в военном отношении, корреспондент Александр Сладков перечислил в своем Telegram-канале три фактора, которые необходимы для поражения Украины в ходе спецоперации. По его мнению, на Украине должно быть полностью остановлено железнодорожное сообщение, прекращено электроснабжение, что опустошит информационное пространство, а также необходим прорыв линии фронта по трем направлениям – в сторону Киева, Одессы и Харькова. Три фактора заиграют лишь при непрерывном нарушении коммуникационной системы Украины, до коллапса, написал военкор.

Но еще несколько месяцев тому назад контр-адмирал Кирби, официальный представитель Госдепа США на вопрос о том, есть ли опасения, что Россия может «бросить вызов» маршрутам поставок американских вооружений на Украину, сказал: «Мы пока не видели никаких попыток России перекрыть этот поток. И мы просто будем продолжать это делать». Ничего не изменилось.

Да, Украина погрузилась в темноту, в домах холодно. Можно, конечно, сказать: «Так вам и надо. Поживите в таких условиях, в каких пришлось жить (!) населению Донеччины и Луганщины. Целых восемь лет». И это будет правильно. Но есть и другая сторона проблемы. На Украине сейчас есть немало ненавистников России, при медленном развитии Спецоперации их будет еще больше. Здесь, кажется, требуются уже хирургические методы. Сегодня об этом редко в России кто не говорит. Генералам, конечно, виднее, как воевать, но людям хотелось бы знать всю правду.

Издание Рravda.ru ранее написало: военный эксперт Константин Сивков отметил, что по украинской ж/д инфраструктуре на Запад поставляется немало товара. А в условиях нынешних антироссийских санкций осталась одна «серая» коммуникация, которая связывает Российскую Федерацию и Европейский союз. И это украинские железные дороги. «Поэтому наша олигархия, украинская олигархия и Запад объективно заинтересованы в том, чтобы эта железнодорожная коммуникация бесперебойно работала», – подытоживает эксперт.

А, может, и в этом дело?





