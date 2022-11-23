

Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.



◽️ На Донецком направлении подразделения российских войск продолжали наступательные действия.

За сутки на данном направлении уничтожено более 60-ти украинских военнослужащих и пять боевых бронированных машин ВСУ.



◽️ На Южно-Донецком направлении огнем артиллерии и решительными действиями российских войск отражена атака ВСУ силами до ротной тактической группы в направлении населенного пункта Павловка. Кроме того, в результате упреждающего огневого налета нанесено поражение выдвигавшимся из населенного пункта Угледар резервам противника.

В районе населенного пункта Новодаровка Запорожской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Потери противника за сутки на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три бронеавтомобиля, МТ-ЛБ и четыре пикапа.



◽️ На Купянском направлении огнем артиллерии и ударами тяжелых огнеметных систем сорвана попытка перехода в атаку мотопехотной роты ВСУ в районе населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики.

В результате огня российской артиллерии на данном направлении уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих, два автомобиля и один миномет.



◽️ На Красно-Лиманском направлении упреждающим огневым поражением сорвана попытка выдвижения ротной тактической группы ВСУ для атаки в направлении населённого пункта Червонопоповка Луганской Народной Республики.

Уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, три минометных расчета и два автомобиля.



Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражен пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Вольнянск Запорожской области, а также 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 144-х районах.



В районе населенного пункта Николаевка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, производства США.



В районах населенных пунктов Вольнянск Запорожской области и Червонопоповка Луганской Народной Республики уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ.



Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять беспилотных летательных аппаратов в районе газоконденсатных месторождений в Черном море и в районе города Севастополь.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2554 беспилотных летательных аппаратов, 390 зенитных ракетных комплексов, 6782 танка и других боевых бронированных машин, 901 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3615 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7329 единицы специальной военной автомобильной техники.