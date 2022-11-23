О выборах президента РФ и убийстве Дудаева/Евгений Норин и Егор Яковлев
Продолжение цикла о Чеченских войнах. В этой серии Евгений Норин рассказывает о событиях осени 1995-го – лета 1996-го годов, предвыборной кампании в Российской Федерации и убийстве Джохара Дудаева.
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Все видео цикла: https://youtube.com/playlist?list=PLovWAjYWJLZeMMOYUu9Hgo1gaYS_PO5yh
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https://tsifrovaya-istoriya.timepad.ru/event/2210193/