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На что ставит Запад, и стоит ли России идти на заморозку конфликта

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Зачем Запад самым активным образом раскручивает тему заморозки конфликта и мирных переговоров? Возможно ли пойти наэто без катастрофического ущерба для России? Что такое «проект минимум»? Говорит историк, политический обозреватель Игорь Шишкин.

Телеграм-канал Игоря Шишкина https://t.me/isshishkin

Смотрие также “Запад хочет повторить в России Февраль 1917 года” https://www.youtube.com/watch?v=Ze0UL74yI44&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%A2%D0%92

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#ДеньТВ #переговоры #перемирие #политика #война #конфликт #ИгорьШишкин
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=029ohuEP_Z4
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 26952 22690
    марина час назад

      Народы прощают своим лидерам все и сучье богатство и измену ,но только не поражение постыдное…Но ведь война -это сложная математика и игра -ВВП готовит обращение ежегодное -там он всё и пояснит..Отступать, как всегда некуда..но что есть Победа в новых войнах еще вопрос..

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