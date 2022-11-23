ЦРУ планирует вербовать недовольных спецоперацией россиян
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США планирует вербовать россиян, недовольных специальной военной операцией (СВО) РФ на Украине. Об этом заявил замглавы ведомства Дэвид Марлоу, передаёт газета The Wall Street Journal (WSJ). «Мы ищем по всему миру россиян, которые испытывают от этого отвращение, как и мы. Мы открыты к сотрудничеству», – сказал он журналистам. Каким образом завербованных россиян американские спецслужбы планируют использовать в дальнейшем, чиновник не уточнил. Издание отмечает, что это первое публичное выступление Марлоу с момента вступления в должность в прошлом году. Ранее глава ЦРУ Уильям Бернс встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. В ходе визита американец подтвердил приверженность США оказывать поддержку республике. Кроме того, он встретился с сотрудниками украинского разведсообщества и обсудил недавнюю встречу с директором Службы внешней разведки (СВР) России Сергеем Нарышкиным. 28 октября бывший офицер ЦРУ Филип Джиральди раскрыл цель Стратегии национальной обороны США. Он отметил, что...
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О,так сколько угодно ,вопрос цены в ухудшающихся условиях..Особенно в вопросе СВО..Погорел то по-крупному этот мальтийский орденоносец Шойгу со своей идеей малогабаритной ,компактной армии..Армия то не плохая ,но не борьбы с превосходящими по кол-ву хохлами +50 как всегда всяких сестер и братьев Запада..и да -Партнеров ..И ведь горели ,отступали ,не стало одежды но не признавались ,держали народ в неведении..А когда уже пошли по миру носки собирать ,тут немного сказали ,что шить и приобретать одежду будет только один Концерн Калашникова…А кому же он сегодня принадлежит -вы будете сейчас все хохотать..
“Алан Лушников владеет долей в концерне через схему из нескольких компаний: 25% акций “Калашникова” принадлежит “Ростеху”, а еще 75% (минус одна акция) – компании АО “ТрансКомплектХолдинг” (ТКХ). Крупнейшим акционером “Калашникова” владеет компания ООО “ТКХ-Инвест” – это компания, в которой работает, по данным СПАРК, всего один человек.”
И что за гений Лушников:Крупнейший производитель стрелкового оружия в нашей стране должен, по логике, находиться в государственной собственности. Однако его новым владельцем стал человек, вообще не имевший никакого отношения к оборонно-промышленному комплексу. Кто такой Алан Лушников, какова его роль в сделке с акциями «Калашникова», разбирался «ФедералПресс».
Чиновник-вокалист
Про Алана Лушникова имеется столь мало сведений, что правильнее было бы сказать: «Про него известно, что про него почти ничего не известно». Есть достоверные данные, что Лушников родился в 1976 году в Северной столице России, окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «юриспруденция». После вуза работал по выбранной профессии сперва в компании с обыденным названием «Советник», затем в «Кинэкс-Холдинге», «Линк-Ойл СПб» и на предприятии «Трансойл».
Потом следует неожиданный для обычных людей взлет – Алан Лушников становится заместителем руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор), даже несколько месяцев исполняет обязанности его главы.Дальше следует еще один рывок вверх – его назначают помощником тогдашнего министра транспорта России Игоря Левитина, он трудится помощником вице-премьера Аркадия Дворковича, становится заместителем министра транспорта. Опаньки,но и это не всё -он сидит вместо наказанного зама Шойгу некто Криворучко (опять хохол! гениальный !)а уж биография у него батеньки -жена -мис Москвы,дочери рождались в США с их гражданством и еще кучу всего раскрыл Навальный ?!
То- то исчезнувший было и похудевший сильно Шойгу стал не бравым каким-то ,девок 25 летних генеральш рядом не кажут..Беда в МО явная была и есть наверное ,т.к. одна ячейка пораженного Дворковичами и Абрамовичами общества не могла уцелеть здоровой .Надеюсь ,что в тайге шаман ВВП его подлечил..А что народ ??народ как всегда честен,верен долгу и защищает Отчизну..
Недовольных очень много.
Вербовка зависит от суммы.
За хорошее вознаграждение ЦРУ может узнать очень много нового про всех соседей.