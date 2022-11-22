Российский газ, продаваемый в Молдавию через Украину, не полностью доходит до Кишинёва. Об этом говорится заявлении «Газпрома».

«”Газпром” фиксирует оседание на Украине российского газа, предназначенного для поставки молдавским потребителям по контракту с компанией “Молдовагаз”. Объём газа, подаваемый “Газпромом” на ГИС “Суджа” для транзита в Молдову через территорию Украины, превышает физический объём, передаваемый на границе Украины с Молдовой. 21 ноября “Молдовагаз” в соответствии с контрактом оплатил “Газпрому” часть поставок за ноябрь. Объём фактически поставленного российского газа, в отношении которого нарушена оплата текущих поставок в ноябре, составляет 24,945 млн кубометров газа. Суммарный накопленный объём оседания на территории Украины – 52,52 млн куб. м газа», – сказано в сообщении.

В «Газпроме» добавили, что «при сохранении транзитного дисбаланса через Украину для потребителей Молдовы, 28 ноября с 10:00 “Газпром” начнёт сокращение подачи газа на ГИС “Суджа” для транзита через Украину в объёме суточной недопоставки».

По состоянию на 22 ноября «Газпром» подаёт голубое топливо на ГИС «Суджа» для транзита через территорию Украины в объёме 42,9 млн куб. м в сутки.

И сегодня в «Газпроме» заявили, что действия европейских стран спровоцировали кризис на рынке газа Азиатско-Тихоокеанского региона. В компании отметили, что в этом году некоторые поставщики сжиженного природного газа (СПГ) нарушили обязательства по долгосрочным контрактам и перенаправили танкеры в Европу, что и спровоцировало кризисные ситуации. Например, властям Индии пришлось начать нормированное распределение газа предприятиям.

При этом рекордные цены на газ в мире не привели к увеличению числа окончательных инвестиционных решений по новым СПГ-проектам. «Европейские страны дестабилизировали мировой рынок СПГ и снизили энергетическую безопасность в глобальном масштабе», — подчеркнули в «Газпроме».

Также там обратили внимание на то, что даже в этом году Соединённые Штаты не смогли оперативно нарастить добычу газа из сланца. За последние 5 лет в стране не ввели в разработку ни одного нового месторождения с существенными объёмами добычи газа.

В других странах мира в долгосрочной перспективе увеличение добычи сланцевого газа в значимых объёмах не ожидается, а добываемые объёмы не способны оказать влияния на глобальный газовый рынок, добавили в пресс-службе.

По материалам Telegram, сайта «Газпрома», НТВ