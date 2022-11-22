Газовая дипломатия: Турция “будет рулить” Газовым Рынком Евразии | Геоэнергетика Инфо
Газовая дипломатия: Турция “будет рулить” Газовым Рынком Евразии. Геоэнергетика Инфо
Эрдоган в ходе своего визита в Ашхабад в начале декабря обсудит с лидерами Туркменистана и Азербайджана проект предложенного Россией газового хаба. Это затронет ряд проектов, начиная от канувшего в Лету Nabucco и заканчивая Южным газовым коридором (ЮГК), основной частью которого является Трансанатолийский трубопровод TANAP из Азербайджана в Турцию и его продолжение в Европу – Трансадриатический газопровод TAP.
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