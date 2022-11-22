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Ботинки для мобилизации

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Интересный и познавательный обзор про современную военную обувь.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7988610.html
Метки: Армия, Видео, мобилизация, одежда
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 5245 3934
    Walentin 7 мин. назад

      Чем кирзачи так не нравятся? Живут долго, лёгкие, сохнут быстро…

      • 9797 7369
        чужойWalentin только что

          А мне нравятся берцы для спецназа. Живут 2 месяца, подошва из пеноматериала, верх на изгибе из сумочной ткани. Протекают и подошва быстро изнашивается, но легкие и гибкие как кроссовки.

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