Относительно турецкого авиаудара по американскому центру подготовки и обучения боевиков РПК в Рожаве.Сама цель была очевидной, так как именно на этой базе американцы обучали террористку, которая устроила теракт в центре Стамбула, убив 6 и ранив несколько десятков гражданских. Мстя Эрдогана была неизбежна.Есть мнение, что турки по закрытым каналам проинформировали США, что такой удар в любом случае будет нанесен и американский персонал оттуда был эвакуирован до удара. По такой же схеме Иран в свое время бомбил американскую базу Айн-Ассад в Ираке, проинформировав за несколько часов до удара США (через Катар и Ирак), что по базе будут нанесены ракетные удары, что дало США время перевести персонал в подземные убежища. Впрочем, тогда даже по официальным данным у США было 114 раненых и контуженных (по неофициальным данным – были и погибшие).Но главное тут – сама ситуация, когда американские объекты можно бомбить. Сначала Иран, теперь Турция. Мир изменился…Россия публично не одобряет турецкие действия, но если смотреть на ситуацию в прогрессии, то публичная риторика и действия сторон мало чем отличаются от стандартных договорняков, вроде Афринского. Эрдоган это публично отрицает, но он и в прошлые разы это публично отрицал.Есть важный момент во всех этих ударах – Россия и Иран прилагают усилия для коррекции линии Эрдогана в отношении Асада. И она частично уже изменилась. Эрдоган заявил, что после выборов в Турции в отношениях с Сирией могут быть подвижки. А на днях он уже объявил о начале отношений с чистого листа с Египтом. Соответственно, если процесс нормализации в отношениях Сирии и Турции в среднесрочной перспективе будет продвигаться, курды в этих раскладах становятся лишними и мало кто будет беспокоится по поводу очередных ударов по ним.Как не трудно заметить, удары Турции по курдам в Сирии и Ираке и Ирана по курдам в Ираке, какого либо серьезного противодействия не встрачают.