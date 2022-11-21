Главная » Вооруженные силы, Невероятное в мире, Политика

Турция нанесла удар по американской базе в Рожаве

9 1


Относительно турецкого авиаудара по американскому центру подготовки и обучения боевиков РПК в Рожаве.
Сама цель была очевидной, так как именно на этой базе американцы обучали террористку, которая устроила теракт в центре Стамбула, убив 6 и ранив несколько десятков гражданских. Мстя Эрдогана была неизбежна.

Есть мнение, что турки по закрытым каналам проинформировали США, что такой удар в любом случае будет нанесен и американский персонал оттуда был эвакуирован до удара. По такой же схеме Иран в свое время бомбил американскую базу Айн-Ассад в Ираке, проинформировав за несколько часов до удара США (через Катар и Ирак), что по базе будут нанесены ракетные удары, что дало США время перевести персонал в подземные убежища. Впрочем, тогда даже по официальным данным у США было 114 раненых и контуженных (по неофициальным данным – были и погибшие).

Но главное тут – сама ситуация, когда американские объекты можно бомбить. Сначала Иран, теперь Турция. Мир изменился…

Россия публично не одобряет турецкие действия, но если смотреть на ситуацию в прогрессии, то публичная риторика и действия сторон мало чем отличаются от стандартных договорняков, вроде Афринского. Эрдоган это публично отрицает, но он и в прошлые разы это публично отрицал.

Есть важный момент во всех этих ударах – Россия и Иран прилагают усилия для коррекции линии Эрдогана в отношении Асада. И она частично уже изменилась. Эрдоган заявил, что после выборов в Турции в отношениях с Сирией могут быть подвижки. А на днях он уже объявил о начале отношений с чистого листа с Египтом. Соответственно, если процесс нормализации в отношениях Сирии и Турции в среднесрочной перспективе будет продвигаться, курды в этих раскладах становятся лишними и мало кто будет беспокоится по поводу очередных ударов по ним.

Как не трудно заметить, удары Турции по курдам в Сирии и Ираке и Ирана по курдам в Ираке, какого либо серьезного противодействия не встрачают.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7988186.html
Метки: война в сирии, курды, нато, Россия, сирия, США, турция, эрдоган
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Сирия, ИГИЛ, последние новости 07 апреля 2017
Крушение самолёта Су-24 в Сирии. Ситуация в Турции
Сирия, ИГИЛ, последние новости 30 декабря 2015
Сирия, ИГИЛ, последние новости 30 апреля 2017
Сирия, ИГИЛ, последние новости 28 апреля 2017
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 9797 7369
    чужой 33 мин. назад

      Курды, и Туркменоманы не имеют особого значения.
      Важно что шииты Ирана и Сирии начали объединение, и могут изменить мнение сильнейшей армии Европы в Турции. Это будет начало конца для некоторых.

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

    Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
    Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
    Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru