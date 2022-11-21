Россия и Эстония – история соседства. Продолжение (Николай Стариков)
Продолжение разговора с патриотами Эстонии.
В Прибалтике, где власти активно сносят памятник советским воинам и проповедуют лютую русофобию, большое количество здравомыслящих, умных и исторически подкованных людей. Тех, с кем можно сотрудничать, обсуждать и строить совместное будущее.
Именно такие активные, смелые и честные люди попросили меня рассказать историю взаимоотношений России и… Эстонии. Что называется, с самых незапамятных людей. Рассказать честно, не утаивая никакие исторические факты, но опровергая исторические мифы. Так мы и поступили.
Поскольку общение у нас получилось длительным, беседу разделили на две части.
Певрая часть: https://youtu.be/M7_nGQLS-1s
Хронометраж второй части:
00:00 – Русофобия и двойные стандарты в Европе
06:48 – Как и куда пошла Финляндия по пути русофобии
11:30 – Как целенаправленно уничтожали Советский Союз
12:18 – Как Эстонии жить в мире с Россией
15:01 – Как Эстонию отрывали от СССР
18:32 – Какую цену Эстония заплатил за признание России «террористическим государством»
22:39 – НАТО поставило Прибалтику под ружье благодаря предателям в СССР
25:01 – Общее будущее России и Эстонии – какое оно
#эстония #россия #будущее
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Николай Стариков — политик, общественный деятель, автор 20 книг, лидер общественного движения «Патриоты Великого Отечества» и член ЦС Социалистической партии «Справедливая Россия – За Правду».
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Уважаемый Стариков. Сейчас проблема с Эстонией не такая значимая.
Сейчас нужна Латвия, а именно сухопутный коридор в Калининград.
Если этот коридор сделать и подарить Лукашенко, то со временем может сбытся его мечта от моря до моря по каналу. От Калининграда до Одессы.