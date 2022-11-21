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Мэр Читы ушел на фронт

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Мэр Читы ушел на фронт

Мэр Читы Александр Сапожников ушел на фронт.

"Дорогие читинцы! Я принял решение отправиться туда, где сегодня нужен больше всего – в зону специальной военной операции. Как десантник с боевым опытом, как гражданин я не могу оставаться в стороне от судьбоносного сражения нашей Родины за право на будущее, которое мы получили от наших предков. Мой долг и моё призвание вновь встать на защиту нашей страны.

Спасибо всем читинцам, волонтёрам, общественникам, предпринимателям, коммунальщикам, строителям, учителям, сотрудникам городской администрации, работникам силовых структур, работникам муниципальных предприятий, всем, кто помогает делать наш город лучше. Особенно хочу поблагодарить губернатора края Александра Михайловича Осипова и правительство региона. Нам всем ещё предстоит много и хорошо трудиться, чтобы сделать мир вокруг, свою страну, свой город ещё лучше. Желаю нашей любимой Чите – Городу трудовой доблести – гармоничного и динамичного развития, а самим читинцам счастья и благополучия". (с) Александр Сапожников

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7987199.html
Метки: война на украине, патриотизм, Россия, Украина, чита
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15 Комментариев » Оставить комментарий
  • 3129 3037
    Виктор час назад

      Хороший пример. Для всех нас, – Забайкальцев.

      • 24497 22775
        жора шаповВиктор час назад

          Глупый пример, так как на него рассчитывали жители Читы. Которые его выбрали (мэр – выборная должность) и доверили своё благополучие в месте проживания. Где-то , Витя, “зарыта собака” поглубже, если не считать личные качества и “руссо туристо – облико морале !”

          • 3129 3037
            Викторжора шапов час назад

              Не мэр. А сити менеджер (когда, уже блин от этих заимствований избавимся)
              По нашему глава администрации.
              Насчёт собак не знаю.
              ПС короче вот так
              Александр Михайлович Сапожников 14 мая 2019 года назначен первым заместителем руководителя администрации. В этот же день, в связи с отставкой главы администрации Олега Кузнецова, стал исполняющим обязанности главы администрации городского округа «Город Чита». Депутаты городской Думы Читы 28 ноября 2019 года избрали Александра Михайловича на должность главы администрации города.
              rus.team

            • 8510 7032
              Женечкажора шапов час назад

                Пример, пускай и глупый кому? Ага. Сейчас вся Дума в очередь добровольцами бросится и Матвиенко с санитарной сумкой во главе.
                Я думаю не за ради порисоваться. У меня много таких знакомых. Просто решил – так правильно. Глупо осуждать.
                Ну или в Чите быть мэром настолько нелегко, что решил уж на сВо всяко полегче будет.

                • 24497 22775
                  жора шаповЖенечка час назад

                    Про действия “доброжелателей”, по приготовлению ведра помоев, мы с Вами прочитаем чуть позже в интернете.

                  • 3129 3037
                    ВикторЖенечка 48 мин. назад

                      Как сказал мне один товарищ.
                      Идем по зову сердца за деньги чтоб в себе разобратся…)
                      А че из этих трех превалирует в каждом, то думаю и решает дальнейшую судьбу. вплоть до,-”жить или не жить”

                      • 8510 7032
                        ЖенечкаВиктор 21 мин. назад

                          У меня знакомого автослесаря в 43 года мобилизовали. Пошёл. Через месяц в сборном ему говорят: езжай домой, слишком старый. Он: да вы чего? От аренды гаража, в котором работал, отказался, заказы все отменил, инструмент продал, чтоб укомплектоваться. Не, говорит, не уйду. Взяли добровольцем, сейчас на Торе по границе катается. Говорит, что в экипаже никто не знал куда масло заливается. Вот теперь думаю, что там он нужнее.

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                        • 9797 7369
                          чужойЖенечка 17 мин. назад

                            Без контракта он так и будет масло заливать

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