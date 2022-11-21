Мэр Читы ушел на фронт
Мэр Читы ушел на фронт
Мэр Читы Александр Сапожников ушел на фронт.
"Дорогие читинцы! Я принял решение отправиться туда, где сегодня нужен больше всего – в зону специальной военной операции. Как десантник с боевым опытом, как гражданин я не могу оставаться в стороне от судьбоносного сражения нашей Родины за право на будущее, которое мы получили от наших предков. Мой долг и моё призвание вновь встать на защиту нашей страны.
Спасибо всем читинцам, волонтёрам, общественникам, предпринимателям, коммунальщикам, строителям, учителям, сотрудникам городской администрации, работникам силовых структур, работникам муниципальных предприятий, всем, кто помогает делать наш город лучше. Особенно хочу поблагодарить губернатора края Александра Михайловича Осипова и правительство региона. Нам всем ещё предстоит много и хорошо трудиться, чтобы сделать мир вокруг, свою страну, свой город ещё лучше. Желаю нашей любимой Чите – Городу трудовой доблести – гармоничного и динамичного развития, а самим читинцам счастья и благополучия". (с) Александр Сапожников
Хороший пример. Для всех нас, – Забайкальцев.
Глупый пример, так как на него рассчитывали жители Читы. Которые его выбрали (мэр – выборная должность) и доверили своё благополучие в месте проживания. Где-то , Витя, “зарыта собака” поглубже, если не считать личные качества и “руссо туристо – облико морале !”
Не мэр. А сити менеджер (когда, уже блин от этих заимствований избавимся)
По нашему глава администрации.
Насчёт собак не знаю.
ПС короче вот так
Александр Михайлович Сапожников 14 мая 2019 года назначен первым заместителем руководителя администрации. В этот же день, в связи с отставкой главы администрации Олега Кузнецова, стал исполняющим обязанности главы администрации городского округа «Город Чита». Депутаты городской Думы Читы 28 ноября 2019 года избрали Александра Михайловича на должность главы администрации города.
rus.team
Депутаты избрали мэра. А кто избрал депутатов – представителей народовластия ? Логическую цепочку построй.))
Де не. Я по интуиции выбираю… – Когда выбираю.
А “интуиция” твоя у тебя где находится ?
Так где то между сердцем и мозгом.
“Интуиция – это сконцентрированная между ягодиц энергия, предсказывающая дальнейший, пропущенный через мозг, исход ситуации.”(околонаучное объяснение)
И то смотрю, – как у кого интуиция работает. В 404 ой у некоторых тока после клюва жареного петуха в оппу. Хотя у многих уже и таким способом не сробатывает.
Зомби-апокалипсис..
Пример, пускай и глупый кому? Ага. Сейчас вся Дума в очередь добровольцами бросится и Матвиенко с санитарной сумкой во главе.
Я думаю не за ради порисоваться. У меня много таких знакомых. Просто решил – так правильно. Глупо осуждать.
Ну или в Чите быть мэром настолько нелегко, что решил уж на сВо всяко полегче будет.
Про действия “доброжелателей”, по приготовлению ведра помоев, мы с Вами прочитаем чуть позже в интернете.
Как сказал мне один товарищ.
Идем по зову сердца за деньги чтоб в себе разобратся…)
А че из этих трех превалирует в каждом, то думаю и решает дальнейшую судьбу. вплоть до,-”жить или не жить”
У меня знакомого автослесаря в 43 года мобилизовали. Пошёл. Через месяц в сборном ему говорят: езжай домой, слишком старый. Он: да вы чего? От аренды гаража, в котором работал, отказался, заказы все отменил, инструмент продал, чтоб укомплектоваться. Не, говорит, не уйду. Взяли добровольцем, сейчас на Торе по границе катается. Говорит, что в экипаже никто не знал куда масло заливается. Вот теперь думаю, что там он нужнее.
Без контракта он так и будет масло заливать