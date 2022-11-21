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Лица Советской эпохи. Часть 457. 1964. Трикотажная фабрика «Пролетарий»

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Фотограф Александр Георгиевич Васильев.

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Источник: https://humus.livejournal.com/8687142.html
Метки: иркутск, история, промышленность, Россия, фото
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