Единая Европа сшита по лекалам Третьего рейха
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Какие тайные организации и общества занимаются антироссийской деятельностью в Европе. Европейское сообщество — наследник третьего рейха. История французской тайной организации «Ле Серкль» и ее связи с мировыми секретными службами. Во второй части — интервью с Андре Боке, бывшем французским десантником, ставшим свидетелем военных преступлений совершенных нацистами полка “Азов” на Донбассе, убийств и пыток ими российских пленных, чудом оставшемся в живых после покушения организованного СБУ в Стамбуле. В студии Александр Артамонов.
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