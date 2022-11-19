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Россия и Эстония – история соседства (Николай Стариков)

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В Прибалтике, где власти активно сносят памятник советским воинам и проповедуют лютую русофобию, большое количество здравомыслящих, умных и исторически подкованных людей. Тех, с кем можно сотрудничать, обсуждать и строить совместное будущее.

Именно такие активные, смелые и честные люди попросили меня рассказать историю взаимоотношений России и… Эстонии. Что называется, с самых незапамятных людей. Рассказать честно, не утаивая никакие исторические факты, но опровергая исторические мифы. Так мы и поступили.

Поскольку общение у нас получилось длительным, беседу разделили на две части. Предлагаю вашему вниманию первую часть.

Хронометраж:
00:00 – Как рождается интерес к изучению истории
03:07 – Об истории взаимоотношений русских и эстонцев
06:44 – Как Пётр I купил Прибалтику у Карла XII
10:35 – Как эстонский этнос развивался в составе России
15:23 – Как решался национальный вопрос в Российской Империи
17:50 – Незаконное отделение Эстонии от России
23:33 – Почему большевики признали независимость Эстонии
35:19 – Кому было выгодно расколоть Россию на части
40:19 – Как Эстония вернулась, но уже в СССР
46:46 – Прибалтийские коллаборационисты на службе Третьего
Рейха

Продолжение следует…

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Николай Стариков — политик, общественный деятель, автор 20 книг, лидер общественного движения «Патриоты Великого Отечества» и член ЦС Социалистической партии «Справедливая Россия – За Правду».
https://nstarikov.ru

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=M7_nGQLS-1s
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 18922 9806
    BlackCat два часа назад

      Г-н Стариков весьма ситуационно активизировался.
      Собаки лают – караван идет.

      Необходимо привить мобилизованных, участвующих в спецоперации на территории Украины.

      Ожидаются новые теории заговоров на теме ковида и якобы затянувшейся спецоперации.

      Ожидаются попытки раскачки недовольств среди семей мобилизованных.

      Ожидаются дезинформационные вбросы от ИПСО, направленные на устрашение и раскачку недовольств участников СВО и их семей.

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