Россия и Эстония – история соседства (Николай Стариков)
В Прибалтике, где власти активно сносят памятник советским воинам и проповедуют лютую русофобию, большое количество здравомыслящих, умных и исторически подкованных людей. Тех, с кем можно сотрудничать, обсуждать и строить совместное будущее.
Именно такие активные, смелые и честные люди попросили меня рассказать историю взаимоотношений России и… Эстонии. Что называется, с самых незапамятных людей. Рассказать честно, не утаивая никакие исторические факты, но опровергая исторические мифы. Так мы и поступили.
Поскольку общение у нас получилось длительным, беседу разделили на две части. Предлагаю вашему вниманию первую часть.
Хронометраж:
00:00 – Как рождается интерес к изучению истории
03:07 – Об истории взаимоотношений русских и эстонцев
06:44 – Как Пётр I купил Прибалтику у Карла XII
10:35 – Как эстонский этнос развивался в составе России
15:23 – Как решался национальный вопрос в Российской Империи
17:50 – Незаконное отделение Эстонии от России
23:33 – Почему большевики признали независимость Эстонии
35:19 – Кому было выгодно расколоть Россию на части
40:19 – Как Эстония вернулась, но уже в СССР
46:46 – Прибалтийские коллаборационисты на службе Третьего
Рейха
Продолжение следует…
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Николай Стариков — политик, общественный деятель, автор 20 книг, лидер общественного движения «Патриоты Великого Отечества» и член ЦС Социалистической партии «Справедливая Россия – За Правду».
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Г-н Стариков весьма ситуационно активизировался.
Собаки лают – караван идет.
…
Необходимо привить мобилизованных, участвующих в спецоперации на территории Украины.
…
Ожидаются новые теории заговоров на теме ковида и якобы затянувшейся спецоперации.
…
Ожидаются попытки раскачки недовольств среди семей мобилизованных.
…
Ожидаются дезинформационные вбросы от ИПСО, направленные на устрашение и раскачку недовольств участников СВО и их семей.
https://www.youtube.com/watch?v=oDBFah8ntjY