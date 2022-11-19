Управление по бюджетной ответственности (OBR) опубликовало обновлённые экономические прогнозы, согласно которым домохозяйства в Великобритании столкнутся с самым значительным падением уровня жизни с момента начала наблюдений. Согласно этим прогнозам, непрекращающийся рост инфляции толкает британскую экономику к рецессии, которая продлится чуть более года и лишит работы ещё около полумиллиона человек, сообщает The Guardian.

По оценкам, экономика Великобритании в целом сократится на 2%, говорится в докладе OBR. Государственный орган по надзору за расходами также прогнозирует падение доходов домохозяйств на 7% в течение следующих двух лет. При этом падение покупательной способности будет настолько резким, что сведёт на нет все достижения последних восьми лет экономического роста, поскольку повышение заработной платы не поспевает за инфляцией и ростом процентных ставок, поясняется в статье.

По словам представителей OBR, это фактически «повернёт время вспять, в 2013 год». Прошедшие с тех пор годы стали для Великобритании «унылым десятилетием для роста», пояснил в интервью профессор Дэвид Майлз, член комитета по бюджетной ответственности при OBR. Он также предупредил, что в «очень ближайшем будущем» бюджеты британских домохозяйств будут значительно ограничены.

Согласно прогнозам OBR, экономика в ближайшие годы сократится на 2%, что приведёт к росту безработицы на 505 тыс. человек уже ко второй половине 2024 года, когда в стране ожидается новый пик безработицы. А ВВП Великобритании сможет достичь показателей, которые были до пандемии COVID-19, лишь к концу 2024 года, сообщается в статье.

«Среднесрочные финансовые перспективы существенно ухудшились по сравнению с нашим мартовским прогнозом, поскольку наблюдается более слабое состояние экономики, более высокие процентные ставки и более высокая инфляция», — говорится в последнем отчёте OBR, посвящённом перспективам развития экономики и государственным финансам.

По словам экспертов, это всего лишь третий раз с середины 1950-х годов, когда уровень жизни в стране продолжает снижаться несколько лет подряд: последний раз это было после мирового финансового кризиса. При этом британские домовладельцы будут испытывать дополнительные трудности, поскольку цены на жильё упадут на 9% к 2024 году, а средняя процентная ставка по ипотечному кредиту подскочит до 5%, пишет The Guardian.

В то время как доходы домохозяйств продолжат резко сокращаться, налоги вырастут до 37,1% ВВП уже примерно к 2028 году, что является самым высоким устойчивым уровнем их роста со времен Второй мировой войны, отмечается в статье. Как ожидается, уже в этом году общая сумма собранных налогов впервые превысит £1 трлн, после того как правительство приняло решение увеличить налог на непредвиденные доходы.

Согласно прогнозам, объявленным в четверг, будущему правительству также предстоит столкнуться с «очень крупным разовым финансовым событием» в 2027—2028 годах, когда Казначейство планирует сократить расходы и повысить налоги на £61,7 млрд. Об этом заявил член OBR Энди Кинг. По его словам, это будет во многом похоже на «бюджет жёсткой экономии» от 2010 года, если сравнивать с размером экономики того времени, поясняется в статье.

Отсутствие независимых экономических прогнозов и прогнозов по займам на фоне последних сообщений также спровоцировало кризис на рынках облигаций с распродажей государственного долга Великобритании, поскольку инвесторы пришли к выводу, что правительство приняло преднамеренное решение избежать независимого изучения своих планов по расходам, заключает The Guardian.

https://russian.rt.com/inotv/2022-11-19/Guardian-Velikobritaniya-perezhivaet-samoe-rezkoe – цинк

