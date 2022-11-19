Повестка 21
Повестка 21
Предвестником Повестки 2030 с ее целями т.н. «устойчивого развития» была Повестка 21 или Повестка на XXI век. Не обязывающий программный план действий был принят консенсусом представителей 179 государств на III Саммите Земли под эгидой ООН 3-14 июня 1992 г. Именно на этом саммите членами ООН также была приняты Рамочная конвенция об изменении климата (ее институтом стала ежегодная Конференция сторон конвенции, COP (https://t.me/thehegemonist/1824)) и Декларация Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию, в дальнейшем ставшие основой для подписания Киотского протокола и последующей (https://t.me/thehegemonist/1828) индоктринации энвайронментализма на глобальном уровне.
Саммит и принятые на нем соглашения подчеркивали вектор развития международной повестки после холодной войны, спустя 2,5 года после крушения (https://t.me/thehegemonist/1608) биполярной системы международных отношений. Новые условия позволяли внедрять (https://t.me/thehegemonist/1823) деструктивные для сложившихся укладов правила без сопротивления на глобальном уровне.
Первоначальной целью Повестки 21 было достижение глобального «устойчивого развития» к 2000 г., т.е. за 7,5 лет. В качестве предвестника ЦУР Повестка 21 стала первым принятым глобальным планом, в котором предусматривалось (https://t.me/thehegemonist/1848) подчинение человечества экототалитарному режиму, при изначальной невыполнимости поставленных целей предлагаемыми методами и в установленные сроки.
В том же году, что была принята повестка, вышла в печать книга американского политического философа Фрэнсиса Фукуямы «Конец истории и последний человек», сформировавшая (https://t.me/thehegemonist/1177) концептуальные основы видения дальнейшего развития ситуации в мире с позиций авангарда атлантического сообщества и обосновавшая «неизбежность» институционализации (https://t.me/thehegemonist/1393) глобализационных процессов и установления единой полярности (https://t.me/thehegemonist/1394) международных отношений под эгидой Запада и его мировоззренческих основ.
Одним из важных элементов Повестки 21 и ЦУР является перераспределение земель, находящихся в собственности условных миноритариев или суверенных государств. В основе этого вопроса стоят призывы, прозвучавшие (https://www.nytimes.com/1976/06/12/archives/un-meeting-urges-curb-on-private-land-holding-conference-in.html) на Конференции ООН по населенным пунктам в 1976 г. Делегаты конференции определяли землю как общественный ресурс, а не объект, приносящий доход. Следовательно, и управление земельными ресурсами должно осуществляться в соответствии с первым определением. Это был (https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N76/967/11/PDF/N7696711.pdf?OpenElement) первый глобальный призыв к перераспределению земель – «частная собственность на землю способствует социальной несправедливости». Важно было само введение вопроса о правах собственности на землю на глобальном уровне.
Что касается определения «устойчивого развития», использовавшегося в Повестках 21/2030, то оно было сформулировано в докладе «Наше общее будущее» (или доклад Брундтланд), опубликованном ООН через издательство Оксфорда в 1987 г.
Гро Брундтланд, бывший премьер Норвегии и гендиректор ВОЗ (при ней существенно возросло (https://www.seattletimes.com/seattle-news/health/new-blood-pressure-guidelines-pay-off-8212-for-drug-companies/) влияние Big Pharma на организацию), на тот момент возглавляла Всемирную комиссию по вопросам окружающей среды и развития ООН, подготовившей доклад. «Мать норвежской нации» сейчас является (https://t.me/thehegemonist/1839) членом «Старейшин», участвовала в заседаниях Бильдербергского клуба в 1982–1983 гг. (ее супруг Арне Брундтланд – в 1991 г.), после второго она получила приглашение от генсека ООН возглавить комиссию. Именно Брундтланд была главной целью Андреса Брейвика на острове Утойя. Ее Брейвик планировал обезглавить и выложить видеозапись казни в сеть.
Согласно докладу (https://www.un.org/ru/ga/pdf/brundtland.pdf) Брундтланд, «устойчивое развитие» предполагает определенные ограничения в области эксплуатации природных ресурсов, при которых возможно взять под контроль аспекты техники и социальной организации человечества (технократия как модель управления и экономическая система (https://t.me/thehegemonist/1827)). В докладе отмечалось, что устойчивое развитие возможно лишь в том случае, если размеры и темпы роста численности населения согласуются с меняющимся производительным потенциалом экосистемы (контроль над ростом населения и регулирование его численности (https://t.me/thehegemonist/1828)). Комиссия отмечала, что в основе устойчивого развития должна лежать политическая воля и болезненная процедура выбора неизбежна.
Критики доклада Брундтланд отмечали (https://www.proquest.com/docview/220391176?pq-origsite=gscholar&fromopenview=true), что в выводы ее комиссии ведут к созданию органа принятия решений и институциональных механизмов, находящихся за пределами национальных государств и действующих международных организаций.
Представителем СССР в комиссии Брундтланд являлся советский биолог Владимир Соколов, приходящийся первым тестем российскому олигарху Александру Лебедеву, служившему в резидентуре КГБ/СВР при советском/российском посольстве в Лондоне и дедом барону Сибирском и Хэмптонскому Евгению Лебедеву, пожизненному члену Палаты лордов Соединенного Королевства.
Британский сатирический журнал Private Eye, в связи с отношениями барона Лебедева с актрисой Джоэли Ричардсон (на 15 лет старше Лебедева, как и другие спутницы-селебы), придумал ему прозвище «Две бороды». «Борода» на содомитском сленге означает подставного гетеро-партнера, служащего прикрытием для гомосексуальной ориентации. У барона Лебедева действительно есть естественная борода. Что касается противоестественной «бороды», Лебедев отрицает слухи о своей нетрадиционной сексуальной ориентации, хотя в The Spectator утверждают (https://www.spectator.co.uk/article/the-strange-world-of-evgeny-lebedev/), что сам барон Сибирский не возражает, чтобы люди так считали. Тем не менее, барон Лебедев владеет лондонским пабом The Grapes вместе с двумя другими британскими содомитами – Иеном Маккеленом и Шоном Матиасом, а также приходится близким другом Элтону Джону, вместе с которым сдавал (https://tass.ru/obschestvo/5865687) тест на ВИЧ.
О Владимире Соколове есть интересное упоминание в мемуарах «Мой отец Яков Авадьевич Бирштейн», написанных сыном советского биолога Вадимом Бирштейном. В 1958 г. профессор МГУ Яков Бирштейн должен был поехать на XV Международный зоологический конгресс в Лондоне, однако на борту самолета был заменен в качестве делегата Соколовым, относительно недавно проработавшим в МГУ. Соколов успешно воспользовался административным ресурсом своего тестя из отдела науки ЦК КПСС. Ему очень надо было в Лондон.
Как развивалась Повестка 21 в США?
На следующий год после принятия Повестки 21 президент США Билл Клинтон (он и его окружение, в целом, лидеры в продвижении повестки ЦУР (https://www.clintonfoundation.org/programs/leadership-public-service/clinton-global-initiative#focus-areas/) не только в США, но и в мире) учредил (https://clintonwhitehouse3.archives.gov/PCSD/Overview/) Президентский совет по устойчивому развитию. В марте 1996 г. совет представил (https://clintonwhitehouse4.archives.gov/PCSD/Publications/TF_Reports/amer-top.html) национальную стратегию действий под названием «Устойчивая Америка: новый консенсус во имя процветания, возможностей и здоровой окружающей среды для будущего». Почти все американские федеральные программы с конца 90-х в сферах управления земельными ресурсами, образования, окружающей среды и прочих целевых для «устойчивого развития» связаны через эту стратегию с Повесткой 21.
Однако вследствие вызванных реализацией стратегии структурных проблем, некоторые из которых достигли состояния системных, администрацией Обамы, после сдерживания повестки Клинтона-Гора 8-летним сроком Буша-младшего, были запущены более расплывчатые программы по внедрению принципов «устойчивого развития»: America's Great Outdoors Initiative (перераспределение земельных ресурсов), Partnership for Sustainable Communities (геттоизация), План Обамы по борьбе с изменением климата, Common Core State Standards Initiative (снижение качества образования), Next Generation Science Standards (формирование акцентированной на ЦУР повестки в образовании) и другие. Все они либо потерпели неудачу, либо создали еще большие структурные проблемы в своих сферах.
Повестка 21 проходила, как и обещала (https://t.me/thehegemonist/1880) комиссия Брундтланд, болезненно. Несовместимость со сложившимися укладами и противодействие части элит, предусмотрительно оценившей ущерб от «устойчивого развития», сдерживали внедрение Повестки тогда еще неоспоримым гегемоном. Однако незадолго до ухода Обамы повестка «устойчивого развития» сделала качественный рывок на Генассамблее ООН в 2015 г., воплотившись в Резолюцию 70/1.
После Генассамблеи ООН 2015 г. устремления технократов/энвайронменталистов/неотроцкистов стали действительно осязаемыми (https://weforum.ent.box.com/s/rdlgipawkjxi2vdaidw8npbtyach2qbt) на глобальном уровне. В отличие от Повестки 21, рассчитанной на достижение целей за 7,5 лет, Повестка 2030, принятая членами ООН в 2015 г., брала в расчет двукратно больший срок. При том же сохранении условий невыполнимости поставленных целей предлагаемыми методами и в установленные сроки.
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