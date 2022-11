Повестка 21

Предвестником Повестки 2030 с ее целями т.н. «устойчивого развития» была Повестка 21 или Повестка на XXI век. Не обязывающий программный план действий был принят консенсусом представителей 179 государств на III Саммите Земли под эгидой ООН 3-14 июня 1992 г. Именно на этом саммите членами ООН также была приняты Рамочная конвенция об изменении климата (ее институтом стала ежегодная Конференция сторон конвенции, COP ( https://t.me/thehegemonist/1824) ) и Декларация Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию, в дальнейшем ставшие основой для подписания Киотского протокола и последующей ( https://t.me/thehegemonist/1828 ) индоктринации энвайронментализма на глобальном уровне.Саммит и принятые на нем соглашения подчеркивали вектор развития международной повестки после холодной войны, спустя 2,5 года после крушения ( https://t.me/thehegemonist/1608 ) биполярной системы международных отношений.Первоначальной целью Повестки 21 было достижение глобального «устойчивого развития» к 2000 г., т.е. за 7,5 лет.В том же году, что была принята повестка, вышла в печать книга американского политического философа Фрэнсиса Фукуямы «Конец истории и последний человек», сформировавшая ( https://t.me/thehegemonist/1177 ) концептуальные основы видения дальнейшего развития ситуации в мире с позиций авангарда атлантического сообщества и обосновавшая «неизбежность» институционализации ( https://t.me/thehegemonist/1393 ) глобализационных процессов и установления единой полярности ( https://t.me/thehegemonist/1394 ) международных отношений под эгидой Запада и его мировоззренческих основ.. В основе этого вопроса стоят призывы, прозвучавшие ( https://www.nytimes.com/1976/06/12/archives/un-meeting-urges-curb-on-private-land-holding-conference-in.html ) на Конференции ООН по населенным пунктам в 1976 г.Следовательно, и управление земельными ресурсами должно осуществляться в соответствии с первым определением. Это был ( https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N76/967/11/PDF/N7696711.pdf?OpenElement ) первый глобальный призыв к перераспределению земель – «частная собственность на землю способствует социальной несправедливости». Важно было само введение вопроса о правах собственности на землю на глобальном уровне.Что касается определения «устойчивого развития», использовавшегося в Повестках 21/2030, то оно было сформулировано в докладе «Наше общее будущее» (или доклад Брундтланд), опубликованном ООН через издательство Оксфорда в 1987 г.Гро Брундтланд, бывший премьер Норвегии и гендиректор ВОЗ (при ней существенно возросло ( https://www.seattletimes.com/seattle-news/health/new-blood-pressure-guidelines-pay-off-8212-for-drug-companies/ ) влияние Big Pharma на организацию), на тот момент возглавляла Всемирную комиссию по вопросам окружающей среды и развития ООН, подготовившей доклад. «Мать норвежской нации» сейчас является ( https://t.me/thehegemonist/1839 ) членом «Старейшин», участвовала в заседаниях Бильдербергского клуба в 1982–1983 гг. Согласно докладу ( https://www.un.org/ru/ga/pdf/brundtland.pdf ) Брундтланд, https://t.me/thehegemonist/1827) ).(контроль над ростом населения и регулирование его численности ( https://t.me/thehegemonist/1828) ). Комиссия отмечала, чтоКритики доклада Брундтланд отмечали ( https://www.proquest.com/docview/220391176?pq-origsite=gscholar&fromopenview=true ), что в выводы ее комиссии ведут к созданию органа принятия решений и институциональных механизмов, находящихся за пределами национальных государств и действующих международных организаций. О Владимире Соколове есть интересное упоминание в мемуарах «Мой отец Яков Авадьевич Бирштейн», написанных сыном советского биолога Вадимом Бирштейном.Как развивалась Повестка 21 в США?На следующий год после принятия Повестки 21 президент США Билл Клинтон (он и его окружение, в целом, лидеры в продвижении повестки ЦУР ( https://www.clintonfoundation.org/programs/leadership-public-service/clinton-global-initiative#focus-areas/ ) не только в США, но и в мире) учредил ( https://clintonwhitehouse3.archives.gov/PCSD/Overview/ ) Президентский совет по устойчивому развитию. В марте 1996 г. совет представил ( https://clintonwhitehouse4.archives.gov/PCSD/Publications/TF_Reports/amer-top.html ) национальную стратегию действий под названием «Устойчивая Америка: новый консенсус во имя процветания, возможностей и здоровой окружающей среды для будущего».America's Great Outdoors Initiative (перераспределение земельных ресурсов), Partnership for Sustainable Communities (геттоизация), План Обамы по борьбе с изменением климата, Common Core State Standards Initiative (снижение качества образования), Next Generation Science Standards (формирование акцентированной на ЦУР повестки в образовании) и другие.Повестка 21 проходила, как и обещала ( https://t.me/thehegemonist/1880 ) комиссия Брундтланд, болезненно.Однако незадолго до ухода Обамы повестка «устойчивого развития» сделала качественный рывок на Генассамблее ООН в 2015 г., воплотившись в Резолюцию 70/1.После Генассамблеи ООН 2015 г. устремления технократов/энвайронменталистов/неотроцкистов стали действительно осязаемыми ( https://weforum.ent.box.com/s/rdlgipawkjxi2vdaidw8npbtyach2qbt ) на глобальном уровне.