Изменение доктрины внешней политики Турции, политики безопасности и обороны
Изменение доктрины внешней политики Турции, политики безопасности и обороны
Фундаментальная причина изменения доктрины заключается в том, что теперь Анкара хочет избавиться (https://www.aa.com.tr/en/politics/analysis-doctrinal-change-of-turkish-foreign-security-defense-policies/2742536) от ограничений, налагаемых односторонними обязательствами.
Они вытекали из обязательств США в частности и обязательств по НАТО в целом. Поскольку политика и стратегии безопасности Турции десятилетиями формировались под эгидой обороны НАТО из-за преимуществ, которые она предлагает, а иногда и по необходимости. Тем не менее, среда (не)безопасности, в которой в настоящее время живет Турция, является четким доказательством того факта, что Анкаре необходимо установить различные и субъективные политики и процедуры против постоянно расширяющегося спектра угроз и увеличения количества государственных и негосударственных вооруженных сил.
Это привело к изменению доктрины, характерной для внешней политики Турции, политики безопасности и обороны в 2000-х годах. Изменение доктрины нашло конкретные проявления в различных формах, таких как военные базы страны, которые начали распространяться по широкой географии, трансграничные военные действия ВС Турции, целенаправленная борьба за независимость в оборонной промышленности.
<…> Сирийская гражданская война и все последующие конфликты и районы боевых действий, в которых участвовала Турция, демонстрируют, что она выдвинула уникальный для нее новый подход к оборонной дипломатии при условии, что она принимает во внимание свои обязательства перед НАТО. Между тем очевидно, что оборонная дипломатия откроет новые возможности в различных областях, таких как зерновая дипломатия и энергетическая дипломатия, в случае, если Турция сможет успешно справиться с «балансом» между Россией и Украиной.
Можно сказать, что есть три основные причины, по которым Турция является важной частью оборонной дипломатии в продолжающемся российско-украинском конфликте. Первый и самый важный из них — формирование невиданного в прошлом сотрудничества и темпов работы между Анкарой и Москвой по Сирии в сфере обороны, на уровне министерств и военных ведомств, а также разведки. Следует отметить, что перед гражданской войной в Сирии институциональные отношения между Турцией и Россией на военном уровне были разрушены до такой степени, что это невозможно сравнить с сегодняшним днем. Однако, учитывая вопросы, которыми обе страны занимаются в военном отношении, такие как Ливия и Нагорный Карабах, кажется, что между двумя странами углубилась классическая оборонная дипломатия, и эта ситуация внесла положительный вклад в поле внешней политики.
Вторым важным вопросом на данный момент является рост, которого Турция достигла в оборонной промышленности за последние годы. Страна, с одной стороны, производит проверенные в реальных условиях войны национальные платформы своих вооруженных сил, которые можно поставить на вооружение. С другой стороны, предоставленные им платформы вошли в арсеналы других армий и дали революционные результаты на полях сражений. Все это активизирует промышленное измерение оборонной дипломатии страны. Собственно говоря, Украина и Россия — два интересных примера в этом контексте. <…>
Третий вопрос связан со стратегическим возрождением географического положения Турции в продолжающемся русско-украинском кризисе. Четкое выполнение Турцией Конвенции Монтре и демонстрация своей посреднической роли в войне с самого начала, а также тот факт, что российские и украинские военные чиновники время от времени встречаются через Турцию, сделали оборонную дипломатию еще более важной. <…>
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Не по Сеньке шапка.
Хотя,конечно,мелкие пакости может сделать.