Газовая ловушка для ФРГ: Польша изъяла долю ГАЗПРОМА | Геоэнергетика Инфо
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Газовая ловушка для ФРГ: Польша изъяла долю ГАЗПРОМА. Геоэнергетика Инфо
Польша изъяла долю Газпрома в операторе части трубопровода Ямал Европа EuRoPol GAZ. Польский концерн PGNiG владеет прямо и косвенно, через дочернюю компанию Gas-Trading, 51,18 процента акций в уставном капитале EuRoPol GAZ, 48,82 процента акций принадлежат российской компании.
Газопровод Ямал Европа ранее был одним из основных, но балансирующих для “Газпрома” маршрутов, который использовался для поставок газа через Белоруссию и Польшу в Германию. Газопровод протяженностью более двух тысяч километров проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии — и может прокачивать до 33 миллиардов кубометров топлива в год.
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