Главная » Видео, Невероятное в мире

Почему элиты продвигают бесовщину. Валентина Киселёва

16 3

Говорим с экспертом по вопросам биоэтики Валентиной Киселёвой. Ведущий – Дионис Каптарь.

Книга “Пикник на обочине дивного нового мира”, с предисловием О. Четвериковой. Киселева В.Э. https://den-magazin.ru/utm/1415

Научно-просветительская конференция «Колокола истории. Битва за будущее» https://den-magazin.ru/konferenciya-kolokola-istorii

Канал ДЕНЬ на других платформах

Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
Вконтакте https://vk.com/dentvru
Яндекс.Дзен https://zen.yandex.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Телеграм https://t.me/dentvinform
Книжный магазин “День” https://den-magazin.ru

Поддержать канал “День”
4276 3801 5875 8230 Андрей Александрович П.

#ДеньТВ #Киселева #ВалентинаКиселева #Четверикова #конспирология #сатанизм #элиты #бесовщина #глобалисты #мировыеэлиты #мировоеправительство #тайнаявласть
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=JJmUrdQ_tRQ
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Мировые элиты, неомарксизм и гендерная идеология
Отцы — основатели хаоса
Президент Молдовы Игорь Додон: «Я опираюсь не на продажные элиты, а на народ»
Свободная энергия или почему рабам она не доступна
3 Комментария » Оставить комментарий
  • 1114 923
    Нехресть 54 мин. назад

      У меня тут вопрос нарисовался. Что по сути представляет собой поклонение мощам святых? Ведь это ритуал магии смерти. Как же это соотносится с декларируемым церковью стремлением к свету?

      Нужно ещё выяснить кто большие демонопоклонники, те кто сатане молятся или те кто поклоняется “богу”. Кавычки употребил потому что не один светлый бог и не каждый тёмный допустит в своём культе поклонение смерти, чем сильно грешит христианство.

      1
      1
      • 24480 22762
        жора шаповНехресть 35 мин. назад

          Главный источник христианства – это Новый Завет Библии канонической. Всё остальное, – чьи-то фантазии и вымыслы. Она, Библия каноническая, едина и состоит из Ветхого Завета (ВЗ) и Нового Завета (НЗ). Здравомыслящий человек, с критическим мышлением и логикой, прекрасно знает, что после 1 главы Бытия ВЗ и до конца НЗ идёт чистый сатанизм со смертоубийствами и душегубством. Поэтому Вы совершенно правы, что никак не соотносится. Но если знать, что “Люцифер” с латинского переводится как “светоносный” , а в христианстве считается , что это – одно из имён Сатаны, – то стремление “к свету” прослеживается.)) Одновременно считая Сатану “Князем тьмы”. Так что когнитивный диссонанс в башке у христиан налицо. Так надо.)) Кстати, сущность Господь Бог (со 2-ой главы Бытия ВЗ Библии канонич. тоже тьму любит), – так-же одно из имён Сатаны, как и Спасатель.
          Зачем христианам ( и вообще верующим) думать ?
          Ща возможно последуют пустые вопли “верующих”.))

          1
          1
        • 16251 15127
          KTНехресть только что

            На этом и вокруг этого можно делать очень хороший гешефт.)))

        Оставить комментарий

        Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

        Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
        Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

        (Обязательно)

        Быстрый переход:

        Информация о сайте

        Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

        Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
        Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
        Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

        Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

        Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru