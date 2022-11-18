Почему элиты продвигают бесовщину. Валентина Киселёва
Говорим с экспертом по вопросам биоэтики Валентиной Киселёвой. Ведущий – Дионис Каптарь.
Книга “Пикник на обочине дивного нового мира”, с предисловием О. Четвериковой. Киселева В.Э. https://den-magazin.ru/utm/1415
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У меня тут вопрос нарисовался. Что по сути представляет собой поклонение мощам святых? Ведь это ритуал магии смерти. Как же это соотносится с декларируемым церковью стремлением к свету?
Нужно ещё выяснить кто большие демонопоклонники, те кто сатане молятся или те кто поклоняется “богу”. Кавычки употребил потому что не один светлый бог и не каждый тёмный допустит в своём культе поклонение смерти, чем сильно грешит христианство.
Главный источник христианства – это Новый Завет Библии канонической. Всё остальное, – чьи-то фантазии и вымыслы. Она, Библия каноническая, едина и состоит из Ветхого Завета (ВЗ) и Нового Завета (НЗ). Здравомыслящий человек, с критическим мышлением и логикой, прекрасно знает, что после 1 главы Бытия ВЗ и до конца НЗ идёт чистый сатанизм со смертоубийствами и душегубством. Поэтому Вы совершенно правы, что никак не соотносится. Но если знать, что “Люцифер” с латинского переводится как “светоносный” , а в христианстве считается , что это – одно из имён Сатаны, – то стремление “к свету” прослеживается.)) Одновременно считая Сатану “Князем тьмы”. Так что когнитивный диссонанс в башке у христиан налицо. Так надо.)) Кстати, сущность Господь Бог (со 2-ой главы Бытия ВЗ Библии канонич. тоже тьму любит), – так-же одно из имён Сатаны, как и Спасатель.
Зачем христианам ( и вообще верующим) думать ?
Ща возможно последуют пустые вопли “верующих”.))
На этом и вокруг этого можно делать очень хороший гешефт.)))