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Это просто другой уровень развития

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А у нас понимаешь ли, разбаловали людей центральным отоплением…Не ценят стратегию "зеленого перехода",

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7981762.html
Метки: Европа, либералы, Россия, экология, юмор
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 181 173
    loko час назад

      Конечно разбаловали…Европа без газа загибается.А огромное количество населения России не знает что такое газ.Электроэнергия при своих ГЭС и АЭС экспортируется в Китай по 80 копеек за киловатт,а населению РФ по 4 рубля продают.Население РФ-это просто баловни судьбы.А что сделал ты,для того чтобы население РФ жило лучше?

    • 3116 3028
      Виктор час назад

        “Это просто другой уровень развития.
        Неведомой тебе….”
        Думаю “Анастасия” из “Звенящих кедров” порадуется за европейцев.
        А Нам походу “в уши дуют” что европейцы будут “драться” за высокий, привычный для них уровень потребления.
        Они, оказывается, – давно уже к этому (жить с минимум потребностей) готовы.

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