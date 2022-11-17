

◽️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



Высокоточными ракетными ударами ВКС России в городе Павлоград Днепропетровской области уничтожены цеха оборонного предприятия по производству топлива и ракетных двигателей для ВСУ. Кроме того, в городе Запорожье уничтожены цеха научно-производственного комплекса «Искра», в которых производились электронные компоненты для ремонта радиолокационных станций ВСУ и реактивных систем залпового огня.



На Купянском направлении, в результате упреждающего огневого поражения района сосредоточения живой силы ВСУ, предотвращена попытка противника атаковать позиции российских войск в направлении населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики. Уничтожено до двадцати украинских военнослужащих и два бронеавтомобиля.



На Красно-Лиманском направлении, в результате огня российской артиллерии, ударов армейской авиации и тяжелых огнеметных систем, сорваны попытки ВСУ атаковать силами пяти ротных тактических групп в направлении населенных пунктов Коломыйчиха, Макеевка, Площанка, Червонопоповка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Потери противника на данном направлении составили до 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, три боевые машины пехоты, два бронеавтомобиля и три пикапа.



◽️ На Южно-Донецком направлении взята под полный контроль российских войск дорога между населенными пунктами Павловка и Никольское Донецкой Народной Республики. Кроме того, активными действиями подразделений российских войск пресечены три атаки ВСУ силами до трех ротных тактических групп из районов населенных пунктов Пречистовка, Угледар и Новомихайловка Донецкой Народной Республики. В результате огневого поражения подразделения противника были остановлены и рассеяны. Уничтожено более 60-ти украинских военнослужащих, два танка и шесть боевых бронированных машин.



◽️ На Лисичанском направлении, в результате высоких потерь и низкого морально-психологического состояния прибывающих резервистов, военнослужащие подразделения 81-й аэромобильной бригады ВСУ в населенном пункте Белогоровка Луганской Народной Республики отказались подчиняться командованию и выполнять боевые задачи.

Направленные в Белогоровку для наведения порядка боевики одного из украинских нацистских формирований для устрашения личного состава бригады перед строем расстреляли пять украинских военнослужащих.



Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены: пункт управления ВСУ в районе населенного пункта Надднепрянское и узел связи ВСУ в районе населенного пункта Чернобаевка Херсонской области, а также 74 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 166-ти районах.



В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две украинские пусковые установки реактивной системы залпового огня «Ураган» в районе населенного пункта Жовтневое Харьковской области. Кроме того, в районах населенных пунктов Марьинка и Раздоловка Донецкой Народной Республики уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.



Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Егоровка, Новоукраинка Донецкой Народной Республики и Червонопоповка Луганской Народной Республики.



◽️ Кроме того, перехвачены пятнадцать реактивных снарядов, в том числе: 11 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» в районах населенных пунктов Гусельское Донецкой Народной Республики и Зимогорье Луганской Народной Республики и Скадовск Херсонской области. Также сбиты в воздухе два реактивных снаряда «Ураган» в районе населенного пункта Стрелечья Харьковской области и два реактивных снаряда «Ольха» в районах населенных пунктов Рубежное и Макеевка Луганской Народной Республики.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2520 беспилотных летательных аппаратов, 388 зенитных ракетных комплексов, 6668 танков и других боевых бронированных машин, 894 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3589 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7259 единиц специальной военной автомобильной техники.