Про “суд” и “Боинг”
Относительно "суда" по поводу "Боинга".
1. Выводы этого "суда" были очевидны еще в 2014-м году – даже странно, что так долго растягивали. Было немного смешно наблюдать, как у нас по этому поводу на голубом глазу пытались спорить апеллируя к фактам и логике. Если факты противоречат вере, что "Боинг" сбила Россия, то тем хуже для фактов.
2. Россия совершила ошибка когда пошла на поводу у Запада в вопросе передачи улик с места преступления, которые позднее использовались для манипуляций с целью обвинения России. Но это вполне логичная ошибка связанная с Минским курсом и попыткам договориться с Западом тогда, когда договориться было уже не возможно. В Москве эту невозможность осознали только осенью 2014-го года, когда ошибка уже была совершена.
3. Любые российские аргументы заведомо отметилась в силу ангажированности данного "суда", что признавал в том числе и премьер-министр Малайзии как представитель пострадавшей стороны.
4. Любые выводы этого "суда" следовало давно признать заведомо ничтожными. В данном случае речь идет о суде, где граждан РФ пытаются судить представители стран ведущих войну против России и осуществляющих на территории РФ теракты. С тем же успехом можно признавать решения шариатского суда вилаята ИГИЛ Западная Африка осуждающего действия российских военных в Мали.
5. Стрелков, Дубинский, Пулатов и Харченко разумеется никакого отношения к гибели малазийского "Боинга" не имеют. Осудить их могут лишь в случае, если Россия проиграет войну, к власти в Москве придут коллаборационисты и будут их выдавать, как выдавали сербских командиров после свержения Милошевича.
6. Чтобы прикрыть очевидные факты наличия украинских боевых самолетов в районе гибели "Боинга" (в условиях, когда ВСУ официально заявляло, что никаких боевых самолетов там не было), соорудили версию, что "российский Бук обстреливал украинский самолет, но попал в Боинг" по ошибке. Пилот украинского штурмовика Су-25, который находился в день гибели "Боинга" в этом районе, как это принято на Украине, покончил жизнь самоубийством. Так что как минимум один из виновных уже наказан.