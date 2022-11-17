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Про “импичмент” Байдену

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Про "импичмент" Байдену

Республиканцы, после того как было объявлено об установлении формального контроля над Палатой представителей США, сегодня официально объявили о начале нового расследования относительно махинаций семьи Байдена (которое неизбежно затронет и Украину, где часть этих махинаций, начиная с дела Бурисмы, и происходили). Пока что это информационная подготовка, которая призвана прикрыть неудачу республиканцев на выборах в Сенат, где они не смогли потеснить демократов. В январе обновленный состав Палаты Представителей и ее новый спикер-республиканец (Пелоси out) намерены запустить это расследование в практическом ключе, что подразумевает вызов лиц из окружения Байдена в Конгресс для дачи показаний и попытки подключить к расследованию различные государственные структуры – ФБР, Прокуратуру, министерство юстиции.

Шансов на успешный импичмент Байдена у республиканцев нет. Даже в случае протаскивания импичмента через Палату Представителей, его легко заблокируют в Сенате США. Так что вся болтовня про импичмент Байдена до 2024-го года это скорее предвыборная риторика и способ досаждать демократам на регулярной основе в ближайшие 2 года. Кроме того, республиканцы рассматривают этот процесс как своеобразную месть за аналогичный пустой импичмент Трампу и следственные действия против лиц из окружения Трампа. Теперь роли сменились и уже республиканцы будут заниматься тем же самым в 2023-2024 годах, чем демократы занимались в отношении Трампа в 2019-2020 годах.

Вся это грызня пауков в банке конечно не остановит поставок оружия на Украину и не изменит текущий курс США. Считать, что США вдруг прекратят украинскую партию – верх наивности. Не прекратят. Для России вся это грызня выгодна не потому, что там у России есть друзья (это также иллюзия), а тем, что внутренняя грызня будет объективно ослаблять США и усиливать внутреннюю напряженность в США, которая будет проецироваться и на их внешнюю политику. А все что ослабляет США – нам выгодно. Впрочем переоценивать данные выгоды столь же непредусмотрительно, как и недооценивать их.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7980848.html
Метки: байден, война на украине, выборы, коррупция, криминал, пелоси, Россия, США, Трамп
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