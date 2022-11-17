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Аналитика BBC

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На 12 часов поражены цели в Винницкой, Львовской, Киевской, Харьковской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской областях.
В Полтавской и Днепропетровской областях начались аварийные отключения света. В Киевской области начала падать сотовая связь и мобильный интернет.
В Днепропетровской области поражен завод "Южмаш" (сильный пожар) и объекты газодобычи. Также поражен объект газовой промышленности в Харьковской области.
В Одессе и Очакове удары по воинским частям.

Выплата репараций проходит успешно.

Напоминаю, что онлайн-трансляция боевых действий на Украине идет в Телеграм-канале https://t.me/boris_rozhin (кому интересно, подписывайтесь)

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7979937.html
Метки: война на украине, вс рф, идиоты, Россия, СМИ, Украина, юмор
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