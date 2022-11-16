Ядерная война из-за зерносушилки
К сегодняшней "выплате репараций" и попаданию украинской зенитной ракеты в польскую зерносушилку.
Матеуш Моравецкий выступил с новой речью к народу Польши:
"Сегодня нас атакуют российские ракеты. Завтра это могут быть танки, самолёты и корабли. А знаете, где ещё есть танки? Конечно же, в War Thunder. War Thunder – это компьютерная многопользовательская онлайн-игра с элементами симулятора, посвящённая боевой авиации, бронетехнике и флоту довоенного периода, а также Второй мировой войны и послевоенного периода. Проект разрабатывается и издаётся компанией Gaijin Entertainment"
пепел Гливице стучится в польские сердца(солдаты СС переоделись в поляков, напали на самих себя и имитировали убитых “консервами”.1939)
сами же с территории Б/У и запустили
а насчет погибших, скоее, вранье — трупы как и в Гляйвице заранее подвезли
повод нужен для входа в Запукру, типа даже если признают что ракета укрская, то создать зону безопасности..
А Венгрии хохлы отключили нефтепровод,тоже приглашают..
Жоркины сестры/славянки ,создали казус Белли и хотят кусочек неньки..Странно ,что Сша не поддерживают такое видение ,зато Англия сестра да..Обидели Россию хохлы ,наши Калибры попадают точнехонько в ту часть подстанции ТЭЦ ,которая восстанавливается легко,а тут зерносушилка??Грязная подделка ,нужно повторить сегодня на Львов