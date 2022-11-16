“Высший Вкус”: Бизнес, рождённый из Миссии
Старые демоничные формы бизнеса, основанные на личной выгоде и эгоизме, должны отойти в прошлое. На смену им сегодня приходит предпринимательство, рождённое миссией жизни, основанной на возвышенных ценностях.
Подобней об этом – в беседе с основателем создателем компании по производству вегетарианских колбас «Высший вкус» Алексеем Евгеньевичем Головиным.
6+
Тайминг видео:
00:00 Будни Большого Мужского Лагеря.
3.00 Мой давний соратник и друг.
5.30 История и принципы создания производства вегетарианской колбасной продукции “Высший вкус”.
9.18 «Мир во всем мире начинается с кухни!» Веские причины перехода на ненасильственную диету. Сознание человека, желающего заботиться обо всех живых существах.
13.40 Почему не нужно бояться создавать новый бизнес. Время реального сектора. Новые тренды и тенденции.
17.22 Белок для спортсмена. Мифы и реальность.
22.52 Как сочетать бизнес и духовность? Гармония-основа для счастливой жизни.
27.35 Режим дня. График жизни успешного мужчины.
32.53 Главный секрет процветания от Головина Алексея. “Пища жизни”: герои нашего времени.
40.23 Лучшее пожелание для вас.
41.00 Интересная история про Андрея Баркова, основателя нескольких экологичных сельскохозяйственных бизнесов.
Сети распространения и очки продаж вегетарианских колбас «Высший Вкус» вы можете найти на сайте: vsvkus.ru
С 19 ноября продукция компании «Высший Вкус» будет продаваться в магазинах сети “Перекресток” г. Москвы и Тулы.
Реквизиты для помощи гуманитарной миссии «Пища Жизни Донбасс»:
КАРТА СБЕРБАНКА:
Карта – 4276 5210 4465 9419
ФИО: Яковлев Андрей Сергеевич
КАРТА СБЕРБАНКА:
Карта – 2202 2023 9359 3821
ФИО: Губарева Инна Евгеньевна
КАРТА HALYK BANK (Казахстан):
Карта – 4405 6397 9534 8281
ФИО: Александр Репринтцев
Яндекс деньги: Номер кошелька: 410012482840385
Раy Pal: ffldonbas2014@gmail.com
Алексей Евгеньевич Головин:
Основатель компании по производству вегетарианских колбас “Высший вкус”, созданных на основе уникальной авторской технологии.
Филантроп, философ, спортсмен, музыкант, гармоничная личность.
Александр Евгеньевич Усанин:
Российский просветитель, писатель, общественный деятель.
Профессор Академии геополитических проблем. Автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества.
Все книги автора доступны на сайте: https://clck.ru/HzcRs
Особо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий»
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#миссия #вегетарианство #бизнес