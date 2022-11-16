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Удар по Польше нанесла украинская ПВО

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Удар по Польше нанесла украинская ПВО

"Рейтерс" сообщает, что Байден довел до сателлитов из G7 и НАТО, что удар по Польше нанесен украинской ракетой выпущенной ЗРК С-300.
То есть, двух поляков вчера убила Украина.
Необходимо требовать применения 5-я статьи устава НАТО для удара возмездия по стране-агрессору.

МО РФ также прокомментировало вчерашнюю "выплату репараций".

15 ноября армией России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики.
Цель достигнута, все ракеты попали точно в назначенные цели, все объекты поражены.
Высокоточные удары наносились по целям только на территории Украины и на удалении не ближе 35 км от украинско-польской границы.
Опубликованные вечером в Польше фотоснимки обломков идентифицированы российскими специалистами как элементы зенитной управляемой ракеты С-300 воздушных сил Украины.
В ходе вчерашнего массированного удара высокоточными средствами поражения ни одного ракетного удара по объектам в Киеве не наносилось. Все демонстрируемые киевским режимом разрушения в жилых кварталах украинской столицы являются прямым следствием падения и самоликвидации выпущенных украинскими войсками зенитных ракет из размещенных в черте города украинских и зарубежных комплексов противовоздушной обороны.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7978070.html
Метки: всу, нато, пво, польша, поляки, Россия, Украина, юмор
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 24466 22752
    жора шапов час назад

      Созданное поле информлжи будет и дальше работвть в плане “один виноват”. Тут другое – создан реальный прецедент-попытка от 404 заставить соседей побыстрее метаться в поисках удобоваримого действа по соблазну втягивания в конфликт. Пшеков удержали (сильно резво побежали , прибалтами науськиваемые), но что мешает утопить зерновоз-кораблик Эрдогашки или стрельнуть по РБ более тяжелее , или запачкать “грязной бомбой” румынов с мадъярами ? Надо убирать причину, – центр выполнения решений и кольца-связи с подвязками.

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