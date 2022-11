Выведенная сумма, конечно, огромна. Но если перевести ее в рубли, то она покажется вообще астрономической, составив – 3 809 883 602 400 руб. (три триллиона восемьсот девять миллиардов восемьсот восемьдесят три миллиона шестьсот две тысячи четыреста рублей). Поскольку речь идет о деньгах, которые, как известно, любят счет, то и дальше никак не обойтись без «арифметики». Тем более, что все познается в сравнении.

3,26 трлн руб. – такую сумму могут составить доходы бюджета Москвы в этом году. Это, как видим, меньше, чем «уплыло» за границу. Между прочим, граждане начали активно выводить деньги за рубеж после начала Спецоперации на Украине. И уже в феврале из России было переведено 4,3 млрд долл., что стало рекордной суммой с 2018 г. (Центробанк дает суммы в долларах.) А для восстановления «инфраструктуры ДНР и ЛНР потребуется около 1,5 трлн рублей на три года», сказал первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым Сергей Рябухин. При этом только в сентябре россияне перевели на депозиты в иностранных банках 6,7 млрд долл.

Весной на фоне введения ЦБ лимитов на вывод средств за границу объемы таких операций были ниже: в марте – 1,7 млрд, в апреле – 1,4 млрд, в мае – опять 1,7 млрд долл. В середине мая регулятор смягчил ограничения на переводы за границу, в результате чего объем операций россиян в пользу зарубежных банков вырос втрое – до 5,2 млрд долл. Какие страны озолотились за российский счет?

Прежде всего, Армения, в финансовые организации которой, например, в июне поступило свыше 450 млн долл. в качестве частных переводов из России, что составило 75% средств, полученных банками от физлиц в течение месяца. Это – абсолютный рекорд. До этого максимальный объем денежных переводов из РФ составил около 200 млн долл. в середине лета 2013 г.

Далее идет Казахстан, объем переводов куда превысил 140 млн долл. (73% от всех поступлений). К слову, летом 2021 г. россияне переводили в республику в среднем по 12 млн долл. каждый месяц. Таким образом, в нынешнем году наблюдается кратное увеличение этого показателя. В июне 2022 г. вырос объем переводов и в Киргизию – 300 млн долл. Месяцем ранее – 245 млн. По данным Центробанка Узбекистана, на счетах российских граждан в финучреждениях страны по состоянию на 01.07.2022 г. было размещено 115 млн долл. Во втором квартале нерезиденты открыли около 90 тыс. счетов, чтобы получить валютные карты Mastercard и Visa.

При том что, как признал министр финансов РФ Антон Силуанов, на Спецоперацию требуются «огромные финансовые ресурсы». Какие точно – он не сказал, правда, заметил, что «общий объем так называемого бюджетного стимула, который мы запустили в экономику, – восемь триллионов рублей».

Понятно, что массово избавлялись от рублей, переводили миллиарды в валюту и выводили эти деньги за рубеж отнюдь не простые граждане. Это народ – состоятельный. Потому совсем не удивительно, что бегство больших денег из страны совпало с послаблением, сделанным ЦБ, который с 1 июля разрешил физлицам-резидентам РФ переводить на счета в зарубежных банках до 1 млн долл. в месяц.

Тенденция, однако, которую ЦБ предусмотреть не смог. Ну, не дано ему, как, видимо, и в ситуации с размещенными за границей 300 млрд долл., которые теперь Запад намерен «экспроприировать» у России. А были еще случаи… Впрочем, это тема особая, вернемся к нашим «золотым тельцам».

Очевидно, что выводящие свои денежные ресурсы за кордон опасаются оставить их на Родине – не верят они в Россию. Учитывая те суммы, которые оправляются за пределы страны, приходится констатировать, что ситуация сложилась неординарная. Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, возглавляющий сейчас группу экспертов в зоне СВО, высказался по этому поводу весьма жестко: «Ну, вот кто-то мне здесь может объяснить, как это вообще может быть возможно? И кто-нибудь когда-нибудь за это ответит? Я раньше думал, что у нас одни – за Родину, а другие – за бабки. Оказывается, у нас ещё третьи есть, которые – за врага». Судя по выведенным суммам, их, этих «третьих», немало.

Как отмечала социологическая служба Russian Field, результаты опроса которой были опубликованы РБК, 55% россиян заявили, что не отменяли бы спецоперацию РФ на Украине, 29% высказались за ее отмену. Среди поддерживающих спецоперацию больше всего силовиков (80%), пенсионеров (63%), госслужащих (62%), работников ЖКХ (54%). В то же время против военной операции высказывалось большинство работников науки (85%), более половины сотрудников сферы рекламы и СМИ (54%), 40% работников культуры, примерно столько же студентов и безработных. Последние две группы респондентов отметаем сразу, к остальным могут быть вопросы.

Как сообщила та же служба Russian Field, но уже в начале августа, о желании поучаствовать в спецоперации заявили 29% респондентов, причем чаще всего в этом признаются люди в возрасте от 45 до 59 лет (37%). Среди мужчин от 18 до 29 лет таковых лишь 23%.

Что интересно, желающих помочь нашим военным материально тоже немного. Совершенно не готовы жертвовать собственные средства в поддержку Спецоперации – 67% опрошенных, и только 12% согласны тратиться на СВО, но не более одной тыс. руб. в месяц.

В связи с чем хотелось бы напомнить известное высказывание Наполеона (по крайней мере, ему эту фразу приписывают): «Народ, не желающий кормить свою армию, вскоре будет вынужден кормить чужую». А чего мы хотим, какого результата в стране, где почти три десятка лет правят либералы, в гербе которых может быть только белый орлан с одной головой, повернутой в сторону Запада? Не орел двухголовый – византийский, избранный большинством россиян. Большинством, но – не очень богатым, увы. Однако – верным России.

Хорошо знающий ситуацию в зоне СВО, военкор Дмитрий Стешин в эфире радио «Комсомольская правда» заявил на днях, что 300 тыс. мобилизованных военнослужащих только стабилизирует фронт. Он убежден в том, что война должна стать всенародной, поддержку фронту должны оказывать большинство россиян, как минимум, 80% из них. «20% москвичей достаточно, чтобы обеспечить фронт бесперебойно тем, что нужно». Тогда, «может быть, мы имели бы другие результаты к девятому месяцу», – сказал военный корреспондент.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с информационным агентством URA.RU рассказала, за счет чего покроют затраты на Специальную военную операцию (СВО) по демилитаризации и денацификации Украины. По ее словам, средства на ведение СВО будут изыскивать за счет внутренних заимствований. «Средств на ведение СВО вполне достаточно… Фонд национального благосостояния пока не будет задействован. За счет граждан экономии не будет», – заявила она. Недавно в СМИ появилась такая цифра: на солдата, участвующего в СВО, требуется ежедневно тратить до 200 долл. Это – стоимость снаряжения, топлива для техники, оружия, боеприпасов и продовольствия. Нельзя быть уверенными в точности этой суммы, но она где-то в нужных пределах. В общем, война требует больших затрат. Но кому-то наша война действительно, как мать родна.

По прогнозу МВФ, рост ВВП Грузии в 2022 г. составит невероятные 10%. Еще в октябре МВФ прогнозировал рост на уровне 8,8%, а до начала военных действий на Украине – на уровне 5,9%. Согласно докладу Transparency International Georgia (российское отделение организации включено в список иноагентов) от 8 ноября, всего в январе – сентябре от денежных переводов, туризма и экспорта товаров из России Грузия получила около 2,2 млрд долл. Эти статьи дохода в 2022 г. составили 12,6% экономики Грузии. В аналогичный период 2021 г. этот показатель составил 6,3%, в 2019-м – 10,4%.

По данным грузинской неправительственной организации Institute for Development of Freedom of Information (IDFI), с февраля по август счета в стране открыли более 45 тыс. россиян. Объем их вкладов приблизился к 700 млн долл., что на 430 млн больше, чем до февраля 2022 г. Сейчас в стране всего зарегистрировано 17 тыс. российских компаний. Кстати, российские туристы потратили в Грузии рекордные 467,9 млн долл.

Наплыв граждан России в Армению после начала мобилизации 21 сентября тоже привел к росту экономики республики. Приезд в страну высококвалифицированных ИТ-специалистов может способствовать росту ВВП Армении на 7% по итогам 2022 г., приводит слова премьер-министра страны Никола Пашиняна РБК. С начала года по октябрь в Армению въехали более 786 тыс. россиян, вернулись в Россию – 744 тыс. Таким образом, в стране остались более 30 тыс. наших граждан, что почти вдвое больше, чем за весь прошлый год (более 16 тыс. россиян), указали в Миграционной службе Армении. Рост внутреннего валового продукта (ВВП) в этом году составит 13% за счет притока граждан России, сказал председатель Центробанка Армении Мартин Галстян.

В начале октября появились данные, что после объявления частичной мобилизации из России в Казахстан въехало свыше 200 тыс. россиян. Количество предприятий с российским участием резко превысило 13 тыс. В то же время число предприятий с узбекистанским капиталом увеличилось всего на 205 организаций, с белорусским – на 120. Приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Казахстан по итогам первого полугодия составил 14,5 млрд долл. «Брызги» золотого дождя из России коснулись даже экзотических стран.

Туристы, которые приезжают из России в Доминиканскую республику, оказывают содействие развитию национальной экономики. Такое заявление сделал посол республики в Москве Ханс Данненберг.

В общем, россияне обогащают не только соседей. Как назвать этих «благодетелей»? Ничего ни благородного, ни преступного они не совершили. Такие люди всегда были и будут. Они действительно – «третьи», и пусть бы ехали себе на все четыре стороны.

Но ведь большая их часть вернулись обратно в Россию, оставив заработанные в России деньги за рубежом. Что называется, казнить нельзя помиловать. Как говорил в подобных случаях один из героев популярной и сегодня советской комедии, птичку жалко: «третьи» ведь тоже – Россия.

Напомним, что недавно премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что бюджет России на 2023 г. будет дефицитным – он прогнозируется на уровне 2% ВВП или 3 трлн руб.. Мишустин заявил, что этот кассовый разрыв правительство планирует закрыть преимущественно за счет заимствований. И здесь, что называется, есть варианты.

Эксперты не исключают, что финансировать связанные с СВО мероприятия при дефицитном бюджете могли бы сами россияне, например, за счет выпуска военных облигаций с обязательным выкупом через зарплаты граждан.

Первым о таком варианте соучастия в финансировании потребностей Спецоперации заговорил бизнесмен, миллионер Игорь Рыбаков. По его оценке, дополнительные расходы на новые производственные мощности в сфере ОПК, частичную мобилизацию оцениваются в несколько триллионов рублей.

К аналогичному сценарию склоняются и авторы тг-канала Spydell_Finance. В России военные облигации выпускались в годы правления императора Николая II (выпуск 1914-1916 гг.). Затем население Советского Союза через облигации вкладывало деньги в финансирование армии в годы Великой Отечественной войны. Почему бы и сегодня не пойти таким же путем? Практически это означает, что государство гарантирует не только тайну вкладов, но и их сохранность. По сути, это инвестиции в самих себя. И никуда, ни в какие «заграницы» деньги вывозить не надо. Думается, это – тот самый случай, когда можно и рыбку съесть, и «золотишко» оставить в стране. И – без всякого принуждения. Деньги «третьей» России очень были бы сегодня кстати.