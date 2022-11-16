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Что для России значат итоги промежуточных выборов в США​

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Почему в конгрессе США не случилось «красного цунами»? Как возможная победа республиканцев повлияет на отношения США и России? Кто такой Рон Десантис, и почему его называют главным конкурентом Трампа? Говорим с американистом, доктором юридических наук Александром Домриным. Ведущая – Дария Павлова.

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#ДеньТВ #США #выборы #республиканцы #политика #трамп
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=N27ZI4R5JMQ
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