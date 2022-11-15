Выдающееся открытие профессора Савельева
Насколько вы умны? Кто из выдающихся людей на самом деле глуп? Кто написал “Конёк-горбунок”? Доктор биологических наук, профессор Сергей Савельев представляет свою новую разработку, позволяющую определить умного человека. Ведущий – Дионис Каптарь.
Смотрите также “Мистификация столетия. О чём написана одна из лучших наших сказок” https://www.youtube.com/watch?v=7EPhx6EGSvU&t=395s&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%A2%D0%92
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