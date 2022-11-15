Интерес к личности Франческо Рози не угасает до сих пор, и, возможно, тут играет роль то, что итальянскому кинематографу сейчас катастрофически не хватает подобных смелых и независимых режиссеров, как Рози, который не боялся касаться самых запретных и неудобных для власти тем.

Своими фильмами Франческо Рози на десятилетия вперед затронул основные проблемы современности, а именно, коррумпированность власти, сотрудничество политиков с криминальными структурами, уничтожение национальной независимости в угоду транснациональным корпорациям и многое другое, что определяет сегодняшнюю жизнь на Западе.

Он уже в 60-70-е годы прошлого века ясно видел зарождение «нового мирового порядка» и безжалостно обличал его в своих киноработах.

По его собственным словам, своими фильмами он хотел заставить людей думать, размышлять над тем, что происходит вокруг них.

Он не ставил своей задачей изменить действительность, но видел призвание художника в том, чтобы обнажить язвы общества, и в этом он явно шел по стопам великих русских писателей XIX века.

Рози пришел в кино, пройдя хорошую школу благодаря сотрудничеству с такими мастерами, как Лукино Висконти, Микеланджело Антониони, Марио Моничелли. Однако он не стал копировать их неповторимый творческий мир, а нашел свою дорогу в искусстве.

В 1958 году Рози снял свой первый полнометражный фильм «Вызов», получивший успех у публики и критики. Однако настоящая слава пришла к нему в 60-х годах, когда на экраны вышли его знаменитые фильмы-расследования, в которых через документы и свидетельства очевидцев режиссер попытался восстановить художественными средствами наиболее тайные события послевоенной Италии.

Первым из них стал фильм «Сальваторе Джулиано» (1962), посвященный одному из самых загадочных и противоречивых персонажей итальянской истории. «Бандит Джулиано», как его называли, был ярым сторонником независимости Сицилии и хотел сделать остров еще одним штатом Америки. Он был убит при загадочных обстоятельствах в 1950 году. Его тело нашли во внутреннем дворе одного из домов в городке Кастельветрано, по официальной версии он был убит в перестрелке с карабинерами.

Франческо Рози в своем фильме постарался восстановить ход событий так, как его рисуют независимые журналисты, которые провели свое расследование и пришли к выводу, что бандит-сепаратист был убит своим родственником и доверенным лицом, вступившим в сговор с представителями закона, и только потом тело Джулиано было перевезено в Кастельветрано.

Так впервые Рози затронул весьма щекотливую тему сотрудничества государства и криминала, которую затем развил во многих своих работах, в том числе в фильме «Руки над городом» (1963), показав, как представители власти участвовали в строительной афере в его родном Неаполе.

В 1970 году режиссер снял антимилитаристский фильм «Люди против», действие которого происходит во время Первой мировой войны. Этот фильм принес ему встречу с Джан Мария Волонте, который стал любимым актером Рози и снялся в пяти его фильмах, самыми известными из которых остаются «Дело Маттеи» (1972) и «Лаки Лучиано» (1973).

В первом фильме Волонте сыграл роль Энрико Маттеи, создателя первого энергетического концерна Италии, убитого из-за его независимой позиции, во втором – американского гангстера сицилийского происхождения, с помощью которого американское правительство подготовило благодатную почву для высадки своих солдат на Сицилии в 1943 году.

В обоих фильмах обвинения в адрес американского правящего класса, не гнушающегося никакими, даже самыми грязными, методами для достижения своих целей, звучат весьма отчетливо.

«Счастливчик Лучиано», осужденный в 1936 году судом Нью-Йорка на срок от тридцати до пятидесяти лет за 90 различных преступлений, был освобожден благодаря вмешательству американских спецслужб. В послевоенном Неаполе он привел в действие широкую сеть наркобизнеса, действовавшую между Италией и США, и умер, как и подобает «добропорядочному мафиози», в своей постели.

Теме наркотиков и взаимопроникновения государственных и мафиозных структур посвящен фильм Рози «Забыть Палермо» (1990), главный герой которого, итало-американец в исполнении Джона Белуши, баллотирующийся на пост мэра Нью-Йорка и искренно желающий бороться с наркобизнесом, гибнет от рук сицилийской мафии в Америке.

Однако особенно актуальным по сей день остается фильм, посвященный трагической судьбе главы ENI Энрико Маттеи. Этот легендарный, без преувеличения, человек, питавший симпатии к идее более справедливого и честного общества и желавший сотрудничать на взаимовыгодной основе с Советским Союзом, был убит по приказу семи ведущих англо-американских энергетических компаний, которые для этого опять-таки прибегли к услугам криминала.

Энрико Маттеи одним из первых в послевоенной Италии понял, что только энергетическая независимость поможет стране стать конкурентоспособной на мировом рынке и быть экономически развитой. Франческо Рози в своем фильме попытался донести до широких масс это предупреждение, которое, к большому сожалению, так и не было услышано.

…Юбилей Франческо Рози совпал со столь же значительными юбилеями таких великих представителей итальянского кинематографа, как Витторио Гассман, Уго Тоньяцци, Пьер Паоло Пазолини, которым римский Фонд кино посвятил ряд мероприятий. Так, среди захватывающей сценографии Парка акведуков итальянской столицы, где когда-то Федерико Феллини снимал некоторые сцены для фильма «Сладкая жизнь», устроили огромный кинотеатр под открытым небом, и один из вечеров был посвящен Франческо Рози, на котором был показан его, пожалуй, самый известный фильм: «Дело Маттеи» (1973) о гибели президента энергетической компании ENI.

Национальный музей кино в Турине к 100-летию выдающегося режиссера подготовил выставку, посвященную его творчеству, а на острове Сардиния, в рамках кинофестиваля, проводимого Музеем кино, был впервые представлен публике документальный фильм шведских режиссеров Бьёрна Бликста и Петера Энгельсона «Рози об Эболи».

Он снят в 1979 году, во время работы режиссера над фильмом «Христос остановился в Эболи» по роману Карло Леви.

Три года назад появился документальный фильм «Гражданин Рози» о творчестве режиссера, в создании которого принимала участие его дочь, актриса Каролина Рози. Интерес к личности Франческо Рози не угасает, и, возможно, тут играет роль то, что итальянскому кинематографу сейчас катастрофически не хватает подобных смелых и независимых режиссеров, как Рози, который не боялся касаться самых запретных и неудобных для власти тем.





