Госдума приняла закон о едином пособии в связи с рождением и воспитанием ребёнка
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о выплате единого пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка. «Принятие закона установит единые условия выплат семьям с детьми. Поддержку получат все нуждающиеся в этом семьи. На эти цели из федерального и региональных бюджетов будет направлено 1,7 трлн рублей», — отметил спикер ГД Вячеслав Володин. Единое пособие объединит ряд действующих мер соцподдержки, в том числе: ежемесячное пособие беременным, на раннем сроке вставшим на учёт, пособие по уходу за ребёнком гражданам, не подлежащим обязательному соцстрахованию, на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением ребёнка до достижения им трёх лет, а также на детей в возрасте от трёх до семи лет и от восьми до 17 лет. Пособие будут получать семьи с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума (ПМ) на человека. Его размер может составлять 50%, 75% или 100% от регионального ПМ в зависимости от уровня дохода конкретной семьи. Таким образом,...
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