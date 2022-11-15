Главная » Здоровье, Политика, Экономика

Госдума приняла закон о едином пособии в связи с рождением и воспитанием ребёнка

4 0

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о выплате единого пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка. «Принятие закона установит единые условия выплат семьям с детьми. Поддержку получат все нуждающиеся в этом семьи. На эти цели из федерального и региональных бюджетов будет направлено 1,7 трлн рублей», — отметил спикер ГД Вячеслав Володин. Единое пособие объединит ряд действующих мер соцподдержки, в том числе: ежемесячное пособие беременным, на раннем сроке вставшим на учёт, пособие по уходу за ребёнком гражданам, не подлежащим обязательному соцстрахованию, на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением ребёнка до достижения им трёх лет, а также на детей в возрасте от трёх до семи лет и от восьми до 17 лет. Пособие будут получать семьи с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума (ПМ) на человека. Его размер может составлять 50%, 75% или 100% от регионального ПМ в зависимости от уровня дохода конкретной семьи. Таким образом,...

Статья публикуется в сокращённом варианте, так как в ней использованы источники, запрещающие репост своих материалов: rbc.ru
Ознакомиться с полным текстом статьи можно перейдя по ссылке источника.
Источник: http://stoletie.ru/lenta/gosduma_prinala_zakon_o_jedinom_posobii_v_svazi_s_rozhdenijem_i_vospitanijem_rebonka_751.htm
Метки: картина дня
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
ЕФИР – цифровая власть в России
Новости Украины и Новороссии 09 октября 2017
Законопроект о едином регистре — угроза личной и национальной безопасности
Бэкграунд, выпуск-330 за 14 декабря 2013

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru