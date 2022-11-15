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Голосование по репарациям в ООН

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Голосование в ООН по поводу призыва к выплате Россией репараций Украине.
Россия заранее объявила, что считает резолюцию ничтожной.

За – 94
Против – 14
Воздержались – 73
Не голосовали – 11

Голосование носило рекомендательный характер.
В СБ ООН такой вопрос разумеется всерьез не пройдет в силу очевидного вето со стороны России и Китая.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7974615.html
Метки: война на украине, гегемонизм, оон, Россия, США, Украина
Оценка информации
Голосование
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5 Комментариев » Оставить комментарий
  • 875 607
    Dobbery час назад

      Афганистан, Бенин, Чад…
      Россия в 2000—2003 годах списала 60-90 % долгов — всего более $15-20 млрд следующих стран: Танзании, Бенина, Мали, Гвинеи-Бисау, Мадагаскара, Гвинеи, Чада, Йемена, Мозамбика, Буркина-Фасо и Сьерра-Леоне.
      В 2007 году Россия списала Афганистану $11,1 млрд долга
      В 2010 году Россия списала Афганистану $891 млн долга, после чего весь объем списанных Россией афганских долгов достиг $12 млрд.
      Я уж молчу про всех братушек из Эуропы…
      Свиньи, такие свиньи!

      • 16208 15092
        KTDobbery 46 мин. назад

          Проблемы не у них,проблемы у России.Ты же не будешь раз за разом давать деньги человеку который тебя каждый раз”кидает”? Ни одна страна в мире так не поступает,только Россия раз за разом делает одно и тоже.Страной руководят или идиоты,или мошенники,хотя вероятнее всего и те и другие рулят вместе.

      • 26792 22554
        марина 38 мин. назад

          94 и 98 -неплохой результат для России

        • 26792 22554
          марина только что

            я вообще ожидада полного одобрямс -а тут амебы хотябы воздержались,уже результат и не лигитимность вопроса.Я больше жду от Китайских обьятий удара ,больше не от кого =Турция всегда брат/сука ,как всегда хохол..
            А вот эти “Председатель КНР Си Цзиньпин с президентом США Джо Байденом согласны с тем, что что ядерная война никогда не должна вестись, они выступают против угрозы применения ядерного оружия в Украине.

            Также Байден сообщил, что США готовы сотрудничать с Китаем, если он этого желает.

            США и Китай могут преодолеть разногласия и не допустить, чтобы конкуренция переросла в конфликт.

            И это мне очень сильно не нравится. То есть, по факту, косые и пиндосы объявили о Ж2 и что теперь они делят мир на двоих. И тут же начали указывать России что, где и как она может делать, а что не должна. А иначе, *****, что ?!

            А-ху-еть ! Второй раз эти двое решили нас унасекомить. Первый раз у них получилось с Союзом, Штаты тогда сыграли в открытую, Китай втихаря, отвалив от СССР, став мастерской Штатов и получив за верность их открытый рынок, бабло, технологии. После чего на пару играли комедию о их якобы противоречиях. Ну а теперь , видимо решили, что уже можно не шифроваться и начинать гегемонить.

            Сцуко, нашли же момент, когда нам особо напряжно. Тут только обозначаться, что терять нам нехер и в случае чего им сладко тоже не будет. В общем, всё как всегда, мы одни, были, есть и будем, самое время перестать играться, гасить насмерть либерду, переводить с страну на военное положение, изымать у жирных свиней все украденные активы и разобраться наконец то с гребаными союзничками из ОДКБ и прочих СНГ, кто не снами, тот против нас.

            п.с. если в ОДКБ никого по любви ,то что ждать от чужих..карту видел какую рать возглавила украина ..

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