Газовое обострение: Шольц встал на сторону Газа из РФ | Геоэнергетика Инфо
Газовое обострение: Шольц встал на сторону Газа из России. Геоэнергетика Инфо
Германия не вводила санкций против газа из России, поскольку много стран были зависимы от российских поставок, заявил в пятницу канцлер ФРГ Олаф Шольц. Как было сделано намеренно, поскольку Берлин знал, сколько стран зависят от российских поставок, и не хотел причинять им “трудности”. На данный же момент в Германию совсем не поступает российского газа, добавил он. Однако Берлин эту ситуацию предвидел, и потому газовые хранилища были заполнены с помощью диверсификации источников энергии
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