Знай наших! Россия зажигает своё «Вечное солнце» (+СБОР)
Недавно из Санкт-Петербурга во Францию морем был отправлен весьма интересный груз – 200-тонная катушка, призванная стать одним из ключевых элементов международного термоядерного реактора ИТЭР. Помешать этому не смогли ни санкции, ни политические разногласия. Но зачем же Россия, учитывая международную обстановку, продолжает вносить свой вклад в этот проект? Этому есть разумное и прагматичное объяснение. Расскажем после сводки позитивных новостей, а в конце выпуска объявим важный гуманитарный сбор.
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Сбор на корсеты:
2202 2023 7013 1298
Евгений Александрович С.
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