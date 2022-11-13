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Петр в Пруссии: стрельба и корсары

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Продолжение спецпроекта «Россия на Западе».
#цифроваяистория #егоряковлев #россияназападе #калининград

Новый фестиваль «Цифровая история»:
https://tsifrovaya-istoriya.timepad.ru/event/2210193/

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8GRqf0KL8TE
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