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Неизвестное прошлое. Кто правил нашей страной? Часть 3. В период смутного времени…

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"Историю пишут победители", гласит всем известная фраза.
А кто же был во главе государства или во главе правительства в разные периоды времени? И какие события происходили тогда?
У историков есть своя официальная версия, они её написали по указу победителей.
А мы постараемся выяснить, кто же правил нашей страной в 20-м веке? И что в те времена происходило…
Об этом и хотелось поговорить во время прямых эфиров…
Первая часть тут: https://youtu.be/3K8YCXqhZ-A
Вторая часть тут: https://youtu.be/odCI_W3csiU
О мастерской Рода Хиневич вы можете узнать тут: https://youtu.be/2kxkucyOIdU

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1A-WVYdN7iM
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