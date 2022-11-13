Индоевропейская архитектура Древней Руси
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Священная лексика церковнославянского языка сформировалась задолго до принятия христианства. Персонажи славянского языческого пантеона были интегрированы в православную традицию через срастание с образами христианских святых. Церковь сохранила дохристианские народные традиции и древнейшую сакральную архитектуру, русские церкви имеют большее сходство с индуистской храмовой архитектурой чем с византийской. Кольский полуостров сакральный центр протоиндоевропейской культуры. В гостях у Алексея Комогорцева к.г.-м.н., морфолог Александр Евгеньевич Фёдоров.
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