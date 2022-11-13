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АСУ в вагонном хозяйстве, 1984

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Фильм рассказывает о выгодах от применения компьютерных технологий в управлении вагонным парком.

Свердловская киностудия, 1984 г.
Фильмокопия предоставлена Сыромятновым Дмитрием.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=KPG92Lw52AQ
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