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На пороге 8 000 000 000

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Согласно данным ООН 15 ноября население планеты Земля превысит 8 000 000 000 человек.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7970118.html
Метки: Демография, инфографика, население
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