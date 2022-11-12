“Газовый фронт” сдан: Европа заместила ВЕСЬ Российский Газ | Геоэнергетика Инфо
“Газовый фронт” сдан: Европа заместила ВЕСЬ ГАЗ из России. Геоэнергетика Инфо
Газовый рынок Европы успешно заменил значительную часть убывавшего российского газа за счет импорта СПГ. Поставки газа из России по трубопроводам серьезно сократились и теперь составляют лишь малую часть от прошлогоднего уровня, который составлял около 7% всего импорта Евросоюза в октябре 2022 года по сравнению с примерно 40% в предыдущие годы. Так же Евросоюз смог заполнить свои газовый хранилища газа перед наступлением зимы, даже несмотря на полное прекращение поставок топлива со стороны России.
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