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Рыночек порешал

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США признали экономику России нерыночной, спустя 20 лет после придания ей рыночного статуса. После расследования Минторговли США решило, что РФ не может больше считаться страной с рыночной экономикой.

Столько лет бежали от плановой экономики, добавились одобрения у белых бван, чтобы только признали экономику рыночной, а теперь получается все зря. Впрочем, как показывают действия администрация Байдена призывающей заморозить цены на бензин, к экономике США также есть вопросы насчет ее "рыночности". Чем дальше, тем больше пустоты во всем этом неолиберальном речекряке.

Ну а касательно России, то могу предположить, что как раз ее недостаточная с точки зрения либералов рыночность и позволила России избежать ситуации "разрыва вклочья", которую США ожидали еще в марте.В текущих же реалиях РФ очевидно необходима смешанная мобилизационная экономика с элементами государственного планирования.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7967569.html
Метки: Россия, США, экономика, юмор
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