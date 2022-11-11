Наблюдаемые перемены в науке, обществе и биосфере в целом, на стыке тысячелетий определяют тематику аналитических, поисковых и реконструкционных произведений как в научной, так и публичной литературе. Это ли ни есть следствие осознания обществом меры глубины происходящих трансформаций?

Аннотация На основе обобщающего обзора современного поисково-творческого пространства научных публикаций по теме происходящей трансформации планетарной биосферы предложен оригинальный дополняющий посыл концептуального содержания, ориентированный на формирование целостного видения эволюционного скачка как следствия тотального взаимодействия противоположностей в статусе базиса движения вообще и развития – в частности . Индивидуальное отражение преобразования биосферы в ноосферу представлено в формате моделирования технологии познания индивидом окружающей среды и формирования образа мира как инструмента познания.



Задача предстоящего исследования формировалась под влиянием критического восприятия актуальных публикаций и намерения включиться в происходящий процесс поисков, формирования и отображения такого вектора развития, который вбирал бы в себя не только явленные и широко обсуждаемые факторы, но и привнёс бы в искомое направление нечто существенное, но пока ещё не обозначенное в широко известных поисковых откровениях.

Положим в статусе базиса предстоящего исследования два понятия, движение и развитие в формате указания двух сущностных признаков: различения и причинности.



Движение как антоним покоя есть фиксация изменения сущностных признаков рассматриваемой вещи относительно моментов наблюдения.



Причиной движения на основе доступного опыта наблюдения назовём неравенство двух (обобщённых) противоположностей, воздействующих на наблюдаемую вещь.



Как только равенство нулю векторной суммы обобщённых противоположностей нарушится, начинается движение.



Развитие есть результат движения, проявляющий вектор структурного усложнения вещи.



В статусе причины развития придётся признать нечто парасистемное, обозначаемое разными, культивируемыми сегодня понятиями, типа Жизнь, Творец, и т.п.

Полагая, что представленный базис является универсальным в области доступных научному наблюдению явлений, займёмся моделированием наблюдаемых явлений, в частности движения и развития, на его понятийной основе.

Актуальный сегодня вопрос о развитии биосферы, об осознании проблем переходного процесса биосферы в ноосферу побуждает обратиться к представлению этих понятий с опорой на рассмотренный понятийный базис, обозначив его в дальнейшем использовании как онтогенезный базис развития (ОБР).

Обратимся к культивируемой в современном представлении формулировке понятия ноосферы.



«Ноосфера — это биосфера, разумно управляемая человеком. Ноосфера является высшей стадией развития биосферы, связанной с возникновением и становлением в ней цивилизованного общества, с периодом, когда разумная деятельность человека становится главным фактором развития на Земле» [1].



Соглашаясь в общем с приведённым и ему подобными толкованиями ноосферы, обратим внимание на их начально-посылочный базис.



Этот базис выращивается в поисковой среде, где преобладает эмпирическая компонента и в целом формат поисковой деятельности характеризуется как «развитие от достигнутого».

Концептуальным оппонентом такого подхода в толковании понятий является, в частности, онтогенезная парадигма, развиваемая в работах автора. В сопоставлении с парадигмой «развития от достигнутого» онтогенезная парадигма выглядит как «проектное развитие».



Покажем в помощь пропедевтике предстоящего исследования различие двух парадигм, обращаясь к онтогенезным определениям некоторых, актуальных избранной теме, понятий.

Ноосфера – это космическое образование духо-материальной субстанциональности, структурно подобное мирозданию в целом и включающее планету Земля с её послойным наполнением био-психо-эмоционально-деятельностными компонентами и развивающееся в соответствии с законами мироздания.

Биосфера, – это система жизни на планете Земля, включающая конституционные компоненты от кристаллов до человека включительно, организованные по принципу пищевой иерархии и ориентированная на духовное взросление в ходе поэтапного обучения с целью подготовки сущностей божественного уровня.

Социум – планетарная совокупность космических сущностей, проходящих на Земле заключительный этап духовного взросления и обретающих опыт самоорганизации на основе божественных принципов, в частности представленных в форме заветов и наставлений, (например, известных из нагорной проповеди Иисуса Христа).

Образование – система и процесс подготовки сменяющего поколения к участию в дальнейшем развитии социума на основе гармонизации двух начал: внешнего посыла в форме божественных принципов и истории Земли с одной стороны и генетического наследия индивида, с другой.

Не посчитаем лишним обратить внимание на структуру онтогенезного определения, включающего атрибутивно три признака, характеризующих определяемую вещь.



Эти признаки суть указание рода, к которому относится определяемое, указание вида и перечень признаков, генетически полный для формирования понятия.



Образование как ядро социума, биосферы и ноосферы

В идее охарактеризовать образование в процессном формате важно актуализировать его причинные основания, то есть назвать две порождающие процесс противоположности.



Внешнее и внутреннее – универсальная трактовка пары взаимодействующих противоположностей.



Конкретно-частные проявления этой тотальной пары мы видим в любом явлении, например, попеременное проявление электрической и магнитной составляющих в электромагнитном луче, отклонение часового маятника то вправо, то влево, попеременное нагружение левой и правой ноги весом тела при ходьбе и беге и т.п.

Образование на планете Земля, как и любая прочая часть мира, суть процесс. Для понимания состояния и развития этого процесса полезно увидеть его базовые гармонизирующие компоненты.



Искомые суть генетическая программа развития индивида с одной стороны и внешняя духовно-социальная оболочка, культивируемая в период взросления индивида, с другой.



Взаимодействие этих противоположностей в точке социально-духовного пространства «индивид» формирует процесс образования индивида.



Результат образовательного процесса – образ мира индивида как базовый инструмент его участия в социально-планетарно-космическом процессе развития.

Анатомия образовательного процесса проста. Основа его – проявление жизни в условиях, избранных или дарованных судьбой на планете Земля.



Эти два фактора: сила жизни и внешние условия, суть две противоположности, взаимодействие которых определяет процесс формирования индивидуального образа мира.



Образ мира индивида – это постоянно формируемое и развивающееся в процессе деятельности индивида психологическое новообразование, представляющееся ему в статусе актуального мира.

Взаимодействие двух противоположностей запускает и поддерживает образовательный процесс, однако, взаимодействие пары противоположностей не есть ещё процесс, а лишь его диалектическая компонента.



Она обеспечивает внутреннюю часть процесса, но не акцентирует его условно внешнее, результирующее проявление.



Триалектическая трактовка образовательного процесса учитывает результат каждого акта парного взаимодействия и этот результат есть новое относительно прежнего состояние образа мира индивида.

Процесс образования, представляемый в такой обоснованности, включает не только социально и профессионально организованные образовательные среды, но и прочие, спонтанные и не предусмотренные заранее, воздействия на индивида.



Такая расширительная трактовка образовательного процесса чревата ожиданием новых, возможно, неожиданных эффектов, как упрощающих процесс образования в целом, так и усложняющих его.



Образ мира индивида начинает формироваться с первых контактов новорождённого с окружающей средой в форме тактильных, звуковых, зрительных и иных взаимодействий.



Каждый акт взаимодействия оставляет следы в соматической структуре индивида. [Эпигенетика?!! – Прим. ss69100.]



Из статистической совокупности таких следов последовательно формируется множество образований со специфическими связями, образуются структурные построения, адекватно отражающие жизненный опыт индивида.



Так культивируется индивидуальный пожизненный инструмент познания – образ мира.

Главная задача гомо сапиенс, предположительно, – познание мира. Говорят: хочешь познать мир – познай себя!



Отправляясь мысленно от индивида как точки на координате, отражающей структурность мироустройства, вверх, в направлении развития, мы пройдём этажи под названием общество, планета, вселенная и так далее.



Отправляясь в направлении редукции, мы посетим последовательность образований, таких как организм, органы, ткани, молекулы, атомы и т.д.



На этой двунаправленной координате нам представляется актуальной та часть протяжённости, на которой отображается процесс развития индивида от момента рождения до достижения его наиболее мощной структурности в течение жизни на земле.

Представим условную нулевую точку на координатной протяжённости, связанную с рождением конкретного индивида.



Нулевая точка отображает чистоту или пустоту его пробуждающегося (формирующегося) сознания. Оговорим условную направленность развития зарождающегося образа мира данного индивида. Положим направленность продвижения по координате вправо как отражение представления индивида об окружающем его мире с позиции своей включённости в него.



В статусе элементарного шага при движении вправо условимся считать переход от нулевой точки (собственно Я) к следующей в порядке возрастания иерархического уровня структурности, предположим: социальность в формате семьи, группы, общества в целом. Направленность продвижения в противоположную сторону так же пометим уровнями структурной иерархии: организм, орган, ткань, молекула и т.д.

Полагая в статусе основной пожизненной задачи индивида познание мира и намереваясь проследить процесс и технологию её выполнения, примем в статусе системы гипотез некоторые предварительные суждения о мире в целом.



Мир един

Мир включает неопределённое количество частей, связанных каждая с каждой прочей.

Мир структурирован в формате иерархии

Мир аспектирован на множество частностей так, что каждая частность относительно независима от прочих.

Мир изменяется по определённым законам с соблюдением определённых принципов.

Мир фрактален как следствие того, что все его части сотворены по известной системе законов и принципов.

Мир бесконечен.



Эта совокупность аксиом предваряет процесс познания мира и образует для него внешнюю концептуальную оболочку, парадигму исследования.

Обратимся к фрактальности мира. Что такое фрактал? Это сущностная часть фрагмента мира, адекватная сущностной части мира в целом.



Наряду с фракталом, в произвольной части (фрагменте) мира присутствует некая производная компонента, ответственная за взаимодействие с окружением и участвующая в развитии фрагмента как части мира и вместе с ним, назовём её автономией.

Отправляясь от фрактальности мироустройства, допустимо проводить его исследование в целом, оставаясь в границах произвольно выбранного фрактала.



Выберем для нашего исследования фрактал под именем Образование индивида как процесс формирования его образа мира от момента рождения.

Событийным началом фрактала «образование» условимся считать событие «рождение младенца».



Обратимся к толкованию процесса формирования образа мира индивида, изложенному в современном учебнике психологии: [2] и рассмотрим последовательно указанные специалистами пять этапов взросления психики индивида.

Этап 1: от рождения до 12 месяцев – оживление, функционально означает, что ребенок осваивает собственную телесную, психосоматическую индивидуальность. В наблюдении фиксируется «Появление комплекса оживления у ребенка показывает, что возникла не только потребность в общении со взрослым, но и появились средства общения».



Это означает, в аспекте формирования образа мира, что сформировано ядро образа, что есть теперь в психике локализация, ответственная за взаимодействие с внешним миром.

Этап 2: от 11 месяцев до 6,5 лет – одушевление. «Общность с близким взрослым. Ребенок впервые открывает для себя свою собственную самость (знаменитое «Я сам!»)». В опыте диалоговых взаимодействий укрепляется индивидуальность, формируются навыки взаимодействий с иным.

Этап 3: от 5.5 до 18 лет – персонализация. «Партнером растущего человека становится общественный взрослый в таких культурных позициях, как учитель, мастер, наставник и др.



Человек впервые осознает себя потенциальным автором собственной биографии, принимает персональную ответственность за свое будущее, уточняет границы самотождественности внутри совместного бытия с другими людьми».



Расширяется область взаимодействий, множатся виды персонализированных отношений, образ мира в своём развитии аккумулирует опыт социальных отношений.

Этап 4: от 17 до 42лет – индивидуализация. «Партнером человека становится (в пределе) человечество, с которым он вступает в деятельностные отношения, опосредствованные системой общественных ценностей и идеалов».



Дальнейшее расширение области взаимодействий включает опосредованные и иерархические связи, мир становится сложным, а Я – включённым в него в статусе активного элемента.

Этап 5: 39 лет и старше – универсализация. «Выход за пределы сколь угодно развитой индивидуальности и одновременно вход в пространство обще- и сверхчеловеческих, экзистенциальных ценностей как в «свое другое». Бого-человечество как соучастник в построении и собеседник в осмыслении универсального со-бытия».



Формируется граница познаваемости мира и открывается перспектива изучения за её пределами. Образ мира обретает статус предмета деятельности, индивид готовится осознанно включиться в творение мира.

О технологии предстоящей трансформации общественного сознания

Причиной развития общественного сознания положим считать взаимодействие двух противоположностей в форме внутреннего начала, включающего генетические, биологические, физиологические и психологические проявления жизни и внешнего, включающего её социальные, научные, культурные и духовные компоненты.

Прикоснуться к технологии развития общественного сознания можно, в частности, отправляясь от наблюдения онтологии развития путём интерпретации последовательности означенных взаимодействий в точках роста, зафиксированных как этапы 1 – 5 с опорой на современные воззрения в возрастной психологии.

Этап 1 – оживление. В этой точке мы можем фиксировать генетические, биологические и физиологические компоненты, психических явлений ещё нет, но наблюдается закладка их анатомических основ, а наиболее действенными представляются физиологические компоненты.

Этап 2 – одушевление. Здесь наблюдается начало формирования личностной автономии, проявляются будущие механизмы межличностных взаимодействий. Значимость внешнего влияния на развитие индивида незначительна, она проявляется не как преднамеренное влияние, а скорее, как удовлетворение потребностей чувственного содержания.

Этап 3 – персонализация. Здесь начинается воспитание. Внешний фактор в форматах различных образований с явным превалированием социального содержания набирает мощь и становится конструктивно действующим фактором.



Возникает необходимость создания преднамеренных специфических воздействий на формирующееся сознание индивида со стороны социума.



Этап, обозначенный в данной классификации как персонализация, включает все исторически практикуемые мероприятия допрофессионального (общего) образования.



Ввиду того, что период 5,5 – 17 лет возраста индивида изобилует возрастными различиями, принято выделять внутри него подэтапы начального школьного, среднего школьного и полного школьного образований.



Такая дифференциация выглядит естественной в аспекте установившейся традиции организации образовательной деятельности.

В аспекте Онтогенезного базиса развития период персонализации как процесс поэтапного взросления индивида от детства до уровня гражданина отражается в структуре его образа мира специфически.



К началу периода персонализации образ мира конституирует самость индивида в социальных, поведенческих и, отчасти, моральных проявлениях. В его структуре присутствуют в зачаточном виде элементы, ответственные за построения связей с отдельностями окружающей среды и мира в целом.



До окончания периода персонализации (17-18 лет) образу мира предстоит обогатиться понятиями и связями, в совокупности обеспечивающими освоение принципиально нового способа взаимодействия с внешней средой.



Этот новый способ включает наряду с освоенными прежде способностями присваивать на основе восприятия – присваивать, порождая, то есть творить.

Этап 4 – индивидуализация. Период от 17 до 47 лет, это период социального, профессионального и духовного становления. Завершается построение образа мира как виртуального аналога пережитого восприятия.



Образ мира индивидуален как результат индивидуального опыта взаимодействий и индивидуальных генетических основ познания.



Технологическая компонента развития здесь зависит не только от информационных воздействий, она опирается на понятия, сформированные в прежнем опыте познания.



Образ мира обретает естественную природе иерархическую организованность и стратиграфичность.



Базис образа – совокупность иерархически организованных понятий, отражающих целостность и непрерывность мироустройства.



Надстройка – совокупность знаний, как локализованных на группах понятий информационных элементов и их ассоциативные связи с понятиями [3 и другие работы автора].

Этап 5 – универсализация. Некоторый период активной взрослой жизни в статусе самостоятельного деятеля, отчасти – творца своей жизни чреват обретением понимания непознаваемости мира, способности «взгляда за пределы познанного».



Образ мира предстаёт недостроенной моделью прожитого опыта, которая зовёт к продолжению поиска за пределами достигнутого, к осуществлению мечты, к постижению бесконечного.

Заключение

Экскурс в психологию познания в парадигме оногенезного мышления представляется концептуальным посылом в направлении понимания процесса трансформации биосферы в ноосферу с ориентацией на активное осознанное участие человека в космическом процессе развития духоматерии.

Литература

1. Учение Вернадского о ноосфере — мысль творящая https://историиземли.рф/uchenie-vernadskogo-o-noasfere.html

2. ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ (Психология развития) ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК Автор-составитель: Кагермазова Л.Ц., д.психол.н., профессор кафедры педагогики и психологии ДПО КБГУ

3. О ПОЗНАНИИ В ОБРАЗОВАНИИ Карякин Ю.В., Рогожкина И.Д. Сетевое издание \ Современные проблемы науки и образования.

Ю.В. Карякин



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