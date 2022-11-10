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Импорт СПГ в Европу 2022

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Импорт СПГ в Европу 2022

Россия наращивает поставки СПГ в Европу
За 9 месяцев 2022 г. Евросоюз нарастил импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) почти на 50% до 15 млрд. м3.
Но доля России в импорте упала на 3 п.п. до 14%. Российский газ направляется, преимущественно, во Францию, Нидерланды, Испанию и Бельгию.

Наиболее динамично − почти в 3 раза выросли поставки из США. Их доля в импорте увеличилась на 3 п.п. до 31%. Они сейчас занимают наибольшую долю в импорте. За ними следуют Катар и Алжир с 18 и 17%. Всего за 2022 г. импорт СПГ в Европу может вырасти почти до 160 млрд. м3.

По данным МЭА, в отопительный сезон 2023-2024 г. без российского газа Европа может столкнуться с дефицитом газа объемом в 30 млрд. м3., поэтому российские объемы СПГ будут как никогда кстати. Существенных новых объемов на рынке не появится до 2025–2026 гг. (за исключением российского Артик СПГ-2), когда Катар и США введут новые экспортные мощности. @macroresearch

https://t.me/topinfographic/1841 – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7964260.html
Метки: газ, Европа, ес, Россия, санкции, США, экономика, энергоносители
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