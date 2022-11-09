Киев погружается в БЛЭКАУТ: Энергосистему Украины уже Не Спасти | Геоэнергетика Инфо
Киев погружается в БЛЭКАУТ: Энергосистему Украины уже Не Спасти. Борис Марцинкевич Геоэнергетика Инфо
Киев может полностью остаться без света, воды и связи. Полное отключение электросети и полного BLACKOUT в Киеве в случае новых российских обстрелов нельзя исключать. В зависимости от ситуации восстановление электричества может занять как час, так и больше, что во время морозов может привести и к эвакуации столицы Украины
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