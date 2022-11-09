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Как Украина борется с собственной историей. Республиканцы или демократы? (Николай Стариков)

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В новом выпуске моей авторской программы «По сути дела» (каждый вторник в 19:00 на радио КП) вместе с ведущим Иваном Панкиным поговорили об историческом беспамятстве киевского режима – в Одессе сносят памятник основавшей её Екатерине II. Также грубо вмешались в американские выборы, позволив себе обсуждать их возможные итоги.

#украина #сша #выборы #история

Хронометраж:
00:00 – Борьба с собственной историей: в Одессе решили снести памятник Екатерине II
11:14 – Промежуточные выборы в Конгресс США. Если победят республиканцы
22:26 – Что будет, если «демократы» победят «республиканцев»
33:48 – Возможны ли переговоры с киевским режимом в принципе

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Николай Стариков — политик, общественный деятель, автор 20 книг, лидер общественного движения «Патриоты Великого Отечества» и член ЦС Социалистической партии «Справедливая Россия – За Правду».
https://nstarikov.ru

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IhR7VHNyscM
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