Иван Тургенев. Отцы и дети. Радиопостановка. Часть 1 (1962)
Николай Петрович Кирсанов с нетерпением ожидает встречи с сыном Аркадием, который приезжает домой не один, а с другом Базаровым. С этого момента и начинается столкновение “отцов” и “детей”. Это и разное отношение к жизни, к нравственным ценностям, к любви, к прошлому и настоящему.
Состоит из 2-х частей.
Режиссер Михаил Астангов.
Автор инсценировки Герман Нина.
Использована музыка из произведений Милия Балакирева, Александра Алябьева.
#ИванТургенев #ОтцыИДети #Радиопостановка #Часть1 #Радиотеатр
Исполнители: Евгений Васильевич Базаров – Губанов Леонид; Аркадий Николаевич Кирсанов – Федоров Евгений; Николай Петрович Кирсанов, его отец – Плотников Николай; Павел Петрович Кирсанов, брат Николая Петровича – Астангов Михаил; Анна Сергеевна Одинцова – Никитина Нина; Фенечка – Ружникова Анна; Кукшина – Андреева Дина; Ситников – Шлезингер Владимир; Катерина Сергеевна – Коптева Татьяна; Тимофеич – Котрелев Алексей; Дуняша – Немоляева Светлана; Петр – Колчин Владимир; Васька – Князева Лидия; Мальчик – Власова Агарь; От автора – Герцик Владимир
Год производства: 1962
Отцы и дети
Часть 1 – https://www.youtube.com/watch?v=jlwC7JiLIOY
Часть 2 – https://www.youtube.com/watch?v=qph44FTtWzc